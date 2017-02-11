В начале марта в Таджикистане состоится международный турнир по смешанным боям российской организации Fight Nights с участием таджикских и зарубежных бойцов. В одном из боев вечера выступит молодой, но успевший завоевать популярность файтер из столичного бойцовского клуба «Тим Рахмиддин» Бехруз Зухуров.

Не знающий поражений

Бехруз увлекается единоборствами с детских лет. Занимался борьбой, таэквондо, боевым самбо. Вот уже несколько последних лет увлекается смешанными боями.

- У Бехруза есть дух победителя, - рассказывает тренер спортсмена Рахмиддин Кандов. - На его счету только в прошлом году 7 побед в 7 турнирах. Последняя победа – на международном турнире в Китае, где он нокаутировал известного бойца этой страны Ли Чан Ла. Сейчас Бехруз готовится к бою на международном турнире организации Fight Nights, который, как известно, пройдет в Душанбе. Его соперник - казахский файтер, чемпион Азии Абылайхан «Мансур» Кадырхан. Мы надеемся, что Бехруз продолжит свою победную серию. Он наш капитан и пример для остальных – как в спортивном, так и в чисто человеческом отношении.

- Мы единая команда, и среди нас нет «авторитетов», - рассказывает сам Бехруз. – А то, что ребята выбрали меня своим капитаном, наоборот, обязывает меня быть примером для них, помогать тем, кто только начинает свой путь в ММА, делиться знаниями.

Другим известным бойцом клуба является Бахтиёр Ибрагимов, на счету которого 5 побед в международных турнирах в прошедшем году. 10 марта он проведет матч-реванш с американским бойцом в Китае.

- Первый бой Бахтиёр выиграл. И еще, после успешных выступлений наших ребят сейчас к Бехрузу и Бахтиёру проявили интерес в Азиатской бойцовской организации ONE Championship. Это круто, - говорит тренер.

Среди других воспитанников клуба – молодые бойцы Бахтиёр Ибрагимов, Манучехр Сироджиддин, Мухаммад Хакимов, Суннатулло Сухробшоев, Навруз Хусейнов, которые также имеют хорошие результаты по выступлениям на международных турнирах.

- У Манучехра на счету 11 боев, из которых в 9 он выходил победителем, в том числе в КНР в декабре прошлого года. Мухаммад и Суннатулло в прошлом году побеждали в матчевых встречах против Кыргызстана, а Навруз был лучшим в своем весе на международном турнире по боевому самбо в Питере, - рассказывает Рахмиддин Кандов.

В планах команды – очередная поездка в Китай, где в трех международных турнирах примут участие 10 бойцов клуба. Далее – турниры в России.

Подготовительные сборы ребята собираются провести в Таиланде.

- Несмотря на все трудности, мы постараемся принять участие в предстоящих соревнованиях и вернуться домой с медалями, - сказал тренер.

Как все начиналось

Сейчас смешанные бои – самый популярный после футбола вид спорта в Таджикистане. А начиналось все 7 лет назад.

Первый открытый чемпионат Таджикистана по смешанным боям прошел в июне 2009 года в столичном Дворце профсоюзов. Проводилось это первенство по инициативе президента Национальной федерации по ринговым единоборствам Таджикистана (НФРЕ) Саидали Уразалиева.

- Сейчас уже много федераций, лиг, бойцовских клубов, которые почти каждые три-четыре месяца проводят турниры. А тогда, 7 лет назад, организовать соревнования по смешанным боям было делом сложным, - рассказывает Саидали Уразалиев. - Но после долгих хождений по различным инстанциям все же удалось убедить чиновников, что смешанные бои – это один из видов единоборств, способный отвлечь молодежь от дурного влияния улицы, воспитать ребят мужественными, крепкими.

Тогда первыми чемпионами Таджикистана по смешанным боям стали Мубин Юлдошев (до 51 кг), Фаррух Зарипов (до 54 кг), Ширин Гуломджонов (до 57 кг), Илхом Маллаев (до 60 кг), Бахтиёр Саидов (до 63,5 кг), Камолиддин Мухиддинов (до 67 кг), Махмадризо Фозилов (до 71 кг), Джамшед Мавлонов (до 75 кг), Алишер Алиев (до 86 кг), Зубайдулло Саъдуллоев (более 91 кг), Абдуякин Абдуллоев (до 91 кг) и Олим Салахидинов (до 81 кг).

- Многие бойцы, впервые принявшие участие в таком чемпионате, еще не имели опыта выступлений в смешанных боях, – говорит руководитель Федерации. – Кто-то занимался борьбой, кто-то каратэ или боксом. Готовились ребята к поединкам с большим энтузиазмом. Первый блин не оказался комом. Зрителям это понравилось, а среди спортсменов смешанные бои получили в дальнейшем популярность.