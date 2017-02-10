Нынешнее состояние и перспективы развития межгосударственных отношений, межпарламентские связи Таджикистана и Чехии были обсуждены накануне на встрече президента РТ Эмомали Рахмона с председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Яном Гамачеком.

На встрече было подчеркнуто, что таджикская сторона уделяет особое внимание развитию и расширению взаимоотношений с Чешской Республикой, в том числе укреплению и расширению межпарламентских связей, сообщает пресс-служба президента.

В целях вывода отношений на качественно новый уровень была отмечена необходимость улучшения работы Парламентской группы между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана и Палатой представителей Парламента Чешской Республики, а также активного участия парламентов двух стран в реализации документов, подписанных в ходе официального визита президента Эмомали Рахмона в Чехию в начале сентября 2016 года.

Было выражено удовлетворение расширением политических, экономических и гуманитарных связей Таджикистана и Чехии, высказаны эффективные предложения по налаживанию двустороннего сотрудничества в сферах гидроэнергетики, агропромышленного комплекса, образования и туризма.

На встрече также состоялся конструктивный обмен мнениями по расширению межпарламентских связей, усилению их роли в процессе регионального и международного взаимодействия, борьбе против терроризма, экстремизма, транснациональных преступлений, активному участию в нормализации военно-политической ситуации в Афганистане.

Была выражена уверенность в том, что посредством постоянного диалога на высшем уровне двусторонние отношения Таджикистана и Чехии во всех сферах выйдут на качественно новый уровень, в будущем охватят широкий круг сфер, представляющих взаимный интерес.