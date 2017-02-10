Несколько месяцев назад на стволах многолетних чинар, что растут в начале улицы Турсунзаде в Душанбе, появились красные крестики. Их почти не замечают прохожие, а вот жителям соседних домов эти знаки говорят о многом: значит за дорожниками, пометившими деревья краской, скоро придут коммунальщики с бензопилой. О Душанбе и его былой «зеленой» славе в материале «Ливень».

Вырубка чинар в Душанбе – радикальное решение городских властей, которое в обществе вызывает неоднозначную реакцию. Многолетние чинары создают особую атмосферу, присущую только Душанбе. Говоришь чинары, подразумеваешь Душанбе. Многие не то, чтобы привыкли к этим деревьям, для них они и есть их город. Горожане возмущаются каждой вырубкой чинар, мэрия считает, что поступает правильно: городу нужно развиваться, а старые деревья мешают благоустройству. Мы попытались разобраться в этом вопросе: так ли нужно городу вырубать чинары и почему от них все же нужно избавляться.

Чинар – более известен в ботанике под названием «Платан восточный». Это дерево почитали древние греки, около 390 г. до н. э. оно было ими завезено в Италию. Во время экспансии древних римлян чинары высаживали по всей империи. На Британских островах восточный платан был известен с середины XVI века, но, вероятно, появился там ещё в период римского завоевания.

Наиболее пригоден для одиночных посадок в садах, парках и скверах, а также для создания больших тенистых аллей.

Платаны и Брежнев

Некоторые ботаники считают, что «платан восточный» появился в центральноазиатском регионе благодаря потеплению климата на тропиках в результате чего хвойные уступили место лиственным деревьям.

Издавна чинары сажали у арыков, колодцев и родников. Тысячелетние чинары и поныне можно увидеть на территории мусульманских святынь и мечетей. Кстати, самый старый чинар в Душанбе находится напротив знаменитой чайханы «Рохат».

Как заметил один ученый, если бы его спросили какой символ больше всего подходит для Душанбе, то он бы назвал лист чинара (по образу кленового листа на флаге Канады). Действительно чинар самое распространённое дерево в Душанбе.

По данным управления охраны окружающей среды, платан восточный составляет более 90 процентов живой растительности столицы. Массовая высадка чинар в Душанбе связана с одним историческим событием, а именно со строительством Нурекской ГЭС. В начале 70-х посмотреть на возведение самой высокой плотины в мире приехал тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. И вот в канун визита партийного босса, республиканские власти спешно взялись за озеленение города.

Я помню еще в студенческие годы, городские власти неожиданно стали вырубать деревья на проспекте Рудаки (бывший проспект Ленина) на центральных улицах и посадили чинары… Потом спустя годы я узнал, что тогдашний мэр города пришел в наш институт ботаники и попросил помочь с выбором подходящего дерева. Он хотел, чтобы дерево было быстрорастущим, неприхотливым к местному климату и с низкой потребностью к поливке. Хикмат Хисориев, Академик АН Республики Таджикистан

Ученые считают, что выбор на чинары пал еще и потому, что ботаники, работавшие в Душанбе в те годы, учли повышенную солнечную радиацию и сухой климат в городе. Душанбе расположен на высоте свыше 700 метров над уровнем моря и его регулярно накрывают пыльные бури. По словам заведующего отделом ботаники Таджикского национального университета, благодаря чинарам даже жарким летом в городе сохраняется комфортный климат.

Чинар в экосистеме города играет колоссальную роль. Он как фильтр собирает на листьях пыль и вредные частицы, поглощает звук и с помощью фотосинтеза выделяет огромное количество оксигена. Абдурасул Халимов, заведующий отделом ботаники Таджикского национального университета

Факты:

Платан восточный вырастает до 35-40 метров в высоту. Длина коры равна 2/3 высоты дерева.

Чинары чаще всего растут в оазисах. Путники в древние времена ночевали в дуплах, образовывавшихся в старых чинарах.

Восточный платан долголетнее дерево. На острове Кос в Эгейском море растет платан, окружность ствола которого 18 м, а высота – 36 м. Учёные считают, что ему 2300 лет.

Чинар в Средней Азии считается благородным деревом. Немало кишлаков в Таджикистане и Узбекистане названы в честь этого дерева. Когда-то чинар применялся в строительстве мечетей (в основном в качестве колонн). Также часто используется он для изготовления музыкальных инструментов.

Чиновники считают, что чинары это мины замедленного действия.

Платаны – недальновидное решение?

Тем не менее, городские власти считают, что чрезмерная посадка платана восточного была недальновидным решением. Разрастаясь, эти деревья мешают городскому благоустройству. Массивные корни разрушают асфальт.

Осенью на уборку опавших листьев уходит много сил и денег. Также, по мнению, властей, советские градоначальники и ученые не учли, что со временем чинары негативно влияют на инфраструктуру города. В последние несколько лет, мэрия столицы аргументирует этим каждое разрешение на вырубку чинар.

Каждая вырубка деревьев в городе обязательно согласуется с нами. Вырубка чинар в основном происходит из-за реконструкции улиц, иногда расширяют проезжую часть или просто ремонтируют дорогу и лотки. Дорожники жалуются, что массивные корни чинар разрушают асфальт, бордюры, лотки, деформируют коммуникационные узлы и подземные трубы. Саидахмад Акрампур, специалист управления охраны окружающей среды г. Душанбе

КСТАТИ

При том, что городские власти сами не прочь вырубать чинары, существует штраф за незаконную вырубку дерева для рядовых горожан. Штраф зависит от объема дерева: чем оно больше, тем крупнее сумма. На эти меры власти пошли, чтобы остановить массовую вырубку деревьев, которая началась в 90-х. Незаконные вырубки удалось остановить только к середине 2000-х годов. Несколько лет назад управление окружающей среды оштрафовало за вырубку чинар Министерство образования на 17 тысяч сомони (2150 долларов).

От чинар у градоначальника аллергия

В середине 2000-х городские власти начали массово заменять платаны: на улицах и парках на месте срубленных чинар появились хвойные деревья. И тогда по Душанбе пошел слух, что от чинар (вернее от его пуховых цветков) у градоначальника сильная аллергия. Впрочем, биологи быстро опровергли эти сплетни, утверждая, что чинар не провоцирует аллергическую реакцию у человека.

И все-таки со слов ученых института ботаники Академии наук стало известно, что тогдашний мэр планировал полностью убрать платаны с аллеи центрального проспекта, визитной карточкой которого и являются чинары.

Для обсуждения этого вопроса градоначальник даже созывал специальную экспертную комиссию. Но эксперты воспротивились – чиновнику пришлось сдаться. Однако, ботаники признают, что многолетние платаны местами действительно мешают городской инфраструктуре, они считают, что часть деревьев все же придется убрать. Но предлагают заменять чинары поэтапно, тщательно выбирая вместо них другие виды, не ограничиваясь высадкой хвойных.

Радуют посадки по проспекту Негмата Карабаева, там посажена катальпа. Также можно предложить в дополнение в ассортимент города павловнию, липу, есть очень быстрорастущие липы, и в ботаническом саду прошли испытания большое количество кленов. Надо выбрать клены, которые быстро растут и создают особый эстетический колорит города. Вот эти все виды в сочетании с платаном восточным они могут создать свой особый колорит, свою специфику. Я считаю, что город Душанбе нельзя лишать такой красоты как платан восточный. Галина Эргашева, доктор биологических наук