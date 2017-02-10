С 5 февраля нынешнего года в Центре Конфуция при ТНУ открыт пункт приема заявок на грантовое обучение в Китае-2017 по двум направлениям – правительственной квоте и квоте от Центра Конфуция при ТНУ.

Таким образом, благодаря выделенным Правительством Китая для Таджикистана на основе международных соглашений местам на бесплатное обучение по практически всем специальностям, талантливые и мотивированные кандидаты смогут преодолеть самый высокий барьер в получении образования – получить право на бесплатное обучение в лучших китайских университетах, стипендию и социальное страхование.

Для того, чтобы стать участником программы, претенденты должны подать заявку и пройти регистрацию в Институте Конфуция при ТНУ, собеседование с представителем Посольства КНР в РТ и преподавателем Центра Конфуция в ТНУ на китайском языке. Завершающим этапом отбора станет онлайн собеседование с университетом, в который кандидат подает документы.

Обратим внимание, что в нынешнем году отбор кандидатов по программе изменился по сравнению с предыдущими годами, что связано с большим количеством желающих отправиться на бесплатное обучения в Китайскую Народную Республику.

Институт Конфуций при ТНУ выступает как рекомендательный орган, который регистрирует документы и проверяет их правильность. Только университеты КНР принимают окончательное решение по зачислению кандидатов на квоту. Нужно подчеркнуть, что у университетов разные требования к кандидатам, и претенденты на квоты должны иметь это ввиду.

- Университеты Китая предлагают систему грантов при выполнении ряда требований, которым должны соответствовать студенты, и одним из них является обязательное наличие у соискателя уровня владения китайским языком HSK не ниже второго уровня, - сообщил Директор Института Конфуция при ТНУ с таджикской стороны Нозим Махмадиев.

Также Директор Института Конфуция при ТНУ с таджикской стороны попросил наших соотечественников остерегаться мошенников, предлагающих отправить на бесплатное обучение по квотам в Китай за определенную плату:

- Все права на приём и подачу документов на грантовое обучение в Китае за 2017 год Посольство Китайской Народной Республики передала Институту Конфуция при ТНУ, - подчеркнул Директор Института Конфуция при ТНУ с таджикской стороны Нозим Махмадиев. – Институт Конфуция при ТНУ для регистрации документов на квоты официально берет 50 сомони на канцелярские расходы. Все, кто предлагает помочь в поступлении в китайские вузы по квотам за деньги – мошенники, пытающиеся обогатиться на вашем неведении.

По его словам, социальные сети, а также такие мобильные приложения как Viber и Wechat заполнены предложениями по бесплатному обучению по правительственной квоте за плату в $3000-4000. После проведения оплаты нашими согражданами данные лица исчезают, а студенты остаются ни с чем, так как их имен нет даже в регистрационном листе.

- Мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, но, к сожалению, ничем помочь уже не можем, поэтому просим желающих отправиться в Китай быть бдительными и не верить обещаниям мошенников, - заключил г-н Махмадиев.

Отметим, что прием заявок на грантовое обучение в Китае за 2017 год завершится 18 февраля.