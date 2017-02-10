Эмомали Рахмон направил сегодня в предложение в верхнюю палату таджикского парламента предложение освободить от должности председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан Наима Мансурзода, сообщает пресс-служба президента.

На его место президент предложил избрать Мавлуду Каландарзода, которая в настоящее время является членом комитета по законодательству и правам человека нижней палаты парламента.

Президент также предложил сенаторам рассмотреть кандидатуры председателя Турсунзадевского горсуда Махмадисо Саидзода, главу Гиссарского горсуда Исроила Мирзозода и Рошиддина Камарзода на должности судей Высшего экономического суда РТ.

Махмадисо Саидзода и Исроил Мирзозода были сегодня же указом президента освобождены от своих прежних должностей.

Постановлением правительства Манучехр Джамилзода был назначен директором Государственного учреждения «Дирекция по зоне затопления Рогунской ГЭС».

Исполнительным директором Государственного учреждения «Центр реализации проекта реабилитации автодороги Душанбе–Чанак» распоряжением правительства был назначен Зафара Шарифзода.