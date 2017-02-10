Национальный авиаперевозчик «Таджик Эйр» продолжает активную работу по возобновлению авиарейса Душанбе – Хорог – Душанбе. Но авиакомпании нужны льготы на внутренние рейсы, говорят в компании.

«Мы сейчас делаем все для того, чтобы возобновить рейс Душанбе – Хорог – Душанбе. Несмотря на существующие финансовые трудности, мы делаем все, зависящее от нас, чтобы наши пассажиры могли совершать полёты по данному направлению», - сообщило «АП» пресс-секретарь ОАО «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев.

По его словам, после проведения технического анализа сделаны соответствующие запросы на приобретение необходимых запчастей для Ан–28, который осуществляет рейсы по данному маршруту.

Кроме того, отметил Хайруллоев, «Таджик Эйр нуждается в льготах для выполнения данного дотационного рейса со стороны таких структур как аэропорт, аэронавигация, топливозаправочная служба.

«Мы подготовили документацию в Министерство транспорта страны с целью оказания содействия в возобновлении данного рейса, а именно: предоставление “Таджик Эйр” необходимых положенных льгот, которые позволят эффективно выполнять внутренние рейсы и сделать их рентабельными. Мы рассчитываем на положительный результат, так как данный маршрут является стратегически важным для населения страны», - сказал он.

Генеральный директор ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов в конце минувшего месяца сообщил журналистам, что у авиакомпании существуют возможности летать по маршруту Душанбе-Хорог, если на это поступят заказы. «У нас есть резервный вариант – вертолет Ми-8, который готовь летать в любое время сутки в любом направлении», - сказал он.

Рахимов добавил, что данный вертолет может перевозить 22 пассажира, что больше, чем можно перевозить на самолете АН-28, который ранее выполнял рейсы по маршруту Душанбе-Хорог.

Авиасообщение между столицей и городом Хорог национальным авиаперевозчиком было приостановлено с начала октября прошлого года.

До этого полеты в Хорог выполнялись единственным оставшимся в авиапарке «Таджик Эйр» самолетом АН-28, имеющим соответствующее разрешение. Другие типы самолётов авиакомпании не могут летать туда из-за сложного высокогорного рельефа.

В настоящее время добраться до Хорога можно только автомобильным транспортом посредством дороги, которая на территории ГБАО была асфальтирована еще при Советском Союзе - 80-годы.

Правительство поручило руководству национального авиаперевозчика найти пути решения данной проблемы. «По поручению правительства Таджикистана мы продолжаем активно работать в этом направление. Мы поставили перед собой цель возобновить этот рейс», - сообщили в начале этого года пресс-службе в ОАО «Таджик Эйр».