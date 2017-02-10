Национальный авиаперевозчик «Таджик Эйр» продолжает активную работу по возобновлению авиарейса Душанбе – Хорог – Душанбе. Но авиакомпании нужны льготы на внутренние рейсы, говорят в компании.

«Мы сейчас делаем все для того, чтобы возобновить рейс Душанбе – Хорог – Душанбе. Несмотря на существующие финансовые трудности, мы делаем все, зависящее от нас, чтобы наши пассажиры могли совершать полёты по данному направлению», - сообщило «АП» пресс-секретарь ОАО «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев.

По его словам, после проведения технического анализа сделаны соответствующие запросы на приобретение необходимых запчастей для Ан–28, который осуществляет рейсы по данному маршруту. 

19:09 31 января

Хорог в блокаде

Кроме того, отметил Хайруллоев, «Таджик Эйр нуждается в льготах для выполнения данного дотационного рейса со стороны таких структур как аэропорт, аэронавигация, топливозаправочная служба.

«Мы подготовили  документацию в Министерство транспорта страны с целью оказания содействия в возобновлении данного  рейса, а именно: предоставление “Таджик Эйр” необходимых положенных льгот, которые позволят эффективно выполнять внутренние рейсы и сделать их рентабельными. Мы рассчитываем на положительный результат, так как данный маршрут является стратегически важным для населения страны», - сказал он.

Генеральный директор ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов в конце минувшего месяца сообщил журналистам, что у авиакомпании существуют возможности летать по маршруту Душанбе-Хорог, если на это поступят заказы. «У нас есть резервный вариант – вертолет Ми-8, который готовь летать в любое время сутки в любом направлении», - сказал он.

Рахимов добавил, что данный вертолет может перевозить 22 пассажира, что больше, чем можно перевозить на самолете АН-28, который ранее выполнял рейсы по маршруту Душанбе-Хорог.

15:06 23 января

Глава «Таджик Эйр» об авиасообщении между Душанбе и Хорогом: У нас есть резервный вариант

Авиасообщение между столицей и городом Хорог национальным авиаперевозчиком было приостановлено с начала октября прошлого года.

До этого полеты в Хорог выполнялись единственным оставшимся в авиапарке «Таджик Эйр» самолетом АН-28, имеющим соответствующее разрешение. Другие типы самолётов авиакомпании не могут летать туда из-за сложного высокогорного рельефа.

В настоящее время добраться до Хорога можно только автомобильным транспортом посредством дороги, которая на территории ГБАО была асфальтирована еще при Советском Союзе - 80-годы.

Правительство поручило руководству национального авиаперевозчика найти пути решения данной проблемы. «По поручению правительства Таджикистана мы продолжаем активно работать в этом направление. Мы поставили перед собой цель возобновить этот рейс», - сообщили в начале этого года пресс-службе в ОАО «Таджик Эйр».