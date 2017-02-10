ФСБ России отправляет в Евросоюз своих агентов — уроженцев Чечни — под видом беженцев, утверждают авторы фильма «Холодная война Путина», показанного 8 февраля в эфире немецкого телеканала ZDF.

Об отправке агентов под видом беженцев рассказал журналистам бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, фигурирующий в фильме под именем Игорь, пишет «Медуза».

По его словам, целью таких агентов, прибывающих в Европу по фальшивым документам, является внедрение в мусульманские общины крупнейших стран ЕС, чтобы продвигать «интересы Кремля». Кроме того, они следят за радикальными исламистами, а также принимают участие в акциях протеста против правительства.

Бывший полковник, говорится в фильме, служил в ФСБ 20 лет и лично принимал участие в операциях по внедрению агентов под видом беженецев. Лицо «Игоря» в фильме скрыто, а его голос изменен.

Автор фильма Эгмонт Кох указывает, что в общей сложности общался с «Игорем» более 15 часов — как под камеру, так и без видеозаписи.

Бывший полковник ФСБ, вероятно, наиболее высокопоставленный офицер российских спецслужб, перебравшийся в Европу во время правления Путина (нем.яз.). ZDF

Страны ЕС начали принимать беженцев из Чечни в середине 1990-х годов, когда в республике началась первая война. На граждан России на протяжении нескольких лет, по данным агентства ООН по делам беженцев, приходилось наибольшее число запросов на предоставление убежища. Подавляющее большинство таких запросов подавали уроженцы Чечни.

По данным Eurostat, с третьего квартала 2015 года по третий квартал 2016 года, в странах ЕС было подано более 24 тысяч первичных заявок на предоставление убежища от граждан РФ. По общему числу поданных прошений граждане РФ занимали в указанный период времени девятое место, лидерами по этому показателю являлись уроженцы Сирии и Афганистана.