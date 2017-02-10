Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином согласился «уважать "политику одного Китая"». «Два лидера обсудили ряд вопросов. Президент Трамп, по просьбе Си Цизньпина, согласился уважать нашу "политику одного Китая»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения Белого дома.

По итогам разговора, как сообщает «Коммерсант», стороны пришли к решению «участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес» и обменялись приглашениями в США и Китай соответственно для «дальнейших успешных переговоров». Беседа состоялась поздно вечером в четверг без предварительного анонсирования. Как отмечается, «продолжительный телефонный разговор» был «чрезвычайно сердечным».

В середине января господин Трамп рассказал, при каких условиях будет следовать политике «одного Китая»: он хочет увидеть прогресс со стороны Пекина в отношении валюты и методов ведения торговли.

В прошлом декабре несколько крупных компаний США сообщили, что собираются противостоять политике Дональда Трампа в отношении Китая. Они выступили против углубления конфронтации, опасаясь потери рынка, который для многих из них стал основным. Господин Трамп еще до инаугурации успел вызвать легкую панику своими заявлениями о том, что готов ввести 45-процентный тариф на китайские товары и отказывается признать Тайвань частью Китая.