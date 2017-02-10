Министерство иностранных дел России и Министерство образования и науки России совместно с Россотрудничеством в целях организации и проведения отборочной кампании в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 №891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» объявляют прием граждан Таджикистана и российских соотечественников, проживающих в Таджикистане, на обучение в 2017/2018 учебном году в российские вузы за счет федерального бюджета России. Квота на поступление в российские вузы для Республики Таджикистан в этом году составляет 600 мест.

Первый этап отбора проходит в Республике Таджикистан и осуществляется представительством Россотрудничества с участием российских образовательных организаций. Желающим участвовать в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.russia.study до 17:00 21 февраля. Кандидат, не зарегистрировавшийся в системе до указанного времени, не будет допущен к отборочным испытаниям. Информация о дате, времени и месте отборочных мероприятий будет опубликована на сайте tjk.rs.gov.ru

До 21 февраля 2017г в РЦНК г.Душанбе по адресу ул. Мирзо Турсунзаде, д. 28 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в 15:00 проводятся консультации по вопросам подачи заявления и участия в отборочных мероприятиях.

Телефон для справок: (+992 37) 221 89 85