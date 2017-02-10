Российская авиация переброшена с авиабаз в Челябинской области и Кыргызстана в Таджикистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослава Рощупкина.

«Самолеты оператиано-тактической авиации - Су-24М и Су-25СМ - переброшены с авиабаз в Челябинской области и Киргизской Республике на аэродром Айни под Душанбе для обеспечения плановой совместной подготовки подразделений 201 российской военной базы и вооруженных сил Таджикистана», - отметил он.

По данным Рощупкина, экипажи Су-25СМ и Су-24М приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов над Восточным Памиром.

«Выполняется отработка сложного пилотажа в различных метеоусловиях и взаимодействие с передовыми авианаводчиками. Летчики бомбардировщиков и штурмовиков поддержат с воздуха действия мотострелков в ходе выполнения учебно-боевых задач по противодействию незаконным вооруженным формированиям, уничтожению караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах», - добавил полковник.

201 военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за пределами страны. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

По данным ТАСС, в составе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ три рода войск: военно-воздушные силы (ВВС), войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска.

В составе ВВС РФ находится более 1,8 тыс. самолетов, включая:

- свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации),

- около 150 ударных самолетов (Су-24 и Су-34),

- порядка 200 штурмовиков (Су-25),

- 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и др.),

- около 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160),

- более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме того, ВВС России насчитывает около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, а также более 20 «летающих радаров» - авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У. Еще около 400 бортов находятся на хранении.

ВВС также имеют на вооружении порядка 1,5 тыс. ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов (Ми-28, Ка-52, Ка-50, Ми-24, Ка-35 и др.).