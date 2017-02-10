Первый самолет таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» благополучно приземлился в Ташкенте.

Как сообщает корреспондент «АП» Лилия Гайсина, столица Узбекистана встретила таджикских пассажиров пасмурной погодой. Температура воздуха в районе аэропорта Ташкенте плюс пять градусов.

«Сейчас мы проходим паспортный контроль. Заполнили декларации, теперь ждем», - сообщила по телефону Лилия Гайсина.

Пассажиры с таджикскими паспортами визы в Узбекистан оформляли в Душанбе.

Напомним, первый рейс в Ташкент осуществляет компания «Сомон Эйр». Рейс технический, регулярный, как обещают, будет с 20 февраля. Капитан корабля Капитан Джурабек Умаров, пилот первого класса.

На борту самолета также делегация авиационных структур Таджикистана, которым в Ташкенте придется уладить все формальности по открытию регулярного авиасообщения между столицами двух стран.

У нашего корреспондента Лилии Гайсиной будет возможность посмотреть Ташкент и потом рассказать о самом городе и о том, как встречали в Узбекистане первый таджикский рейс.