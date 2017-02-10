Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Таджикистана задержали предпринимателя, занимавшегося производством и реализацией фальшивых низкокачественных лекарственных препаратов.

По подозрению в производстве и реализации низкокачественной продукции задержан уроженец Фархорского района Махмадзои Каландаров, сообщает Центр общественных связей ГКНБ.

По данным ЦОС ГКНБ, будучи учредителем и главой ООО «Шабнам», гражданин Махмадзои Каландаров организовал на территории сельского джамоата Сари Кишти района Рудаки цех по производству фармацевтической продукции.

В ходе осмотра предприятия сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли несколько тысяч ампул низкокачественных лекарств «лидокаин», «димедрол» и «анальгин».

Фальшивые и низкокачественные медицинские препараты, указанные выше, производства этого же предприятия, были изъяты также в ряде аптек.

В отношении М.Каландарова возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РТ (незаконное занятие частной медицинской и частной фармацевтической деятельностью). Подозреваемый взят под стражу.

Статья, которая вменяется в настоящее время задержанному, предусматривает штраф в размере до 25 тыс. сомони с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.