Подготовка к парижской конференции «Перспективы торгово-экономических сотрудничеств регионов Франции и государств Центральной Азии» была обсуждена на встрече Махмадсаида Убайдуллоева с послом Франции в РТ Ясмин Гуедар.

Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев встретился накануне с послом Франции в РТ Ясмин Гуедар. На встрече обсуждались вопросы предстоящей в Париже международной конференции на тему «Перспективы торгово-экономических сотрудничеств регионов Франции и государств Центральной Азии». Форум, как ожидается, пройдет в Париже 6 марта.

На конференцию, как отмечалось, приглашена солидная таджикская делегация, в том числе сенаторы. Форум организован главой группы дружбы Сената Франции с парламентариями Средней Азии Ив Поззо ди Борго, сообщил «АП» помощник спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли Навруз Курбонзода.

На встрече в Душанбе также были обсуждены вопросы сотрудничества двух государств в сферах борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, укреплении таджикско-афганской границы, увеличении количества квот для молодых граждан Таджикистана, желающих получить образование в вузах Франции.