На борту самолета, который сегодня вылетел в Ташкент, помимо официальной делегации и таджикских журналистов, еще 14 обычных пассажиров.

В течение двух-трех недель было продано 14 билетов на первый рейс Душанбе-Ташкент. Стоимость одного билета в одну сторону составляет около 140 долларов.

Среди пассажиров как узбекские граждане, так и таджикские. И каждый из них радуется возможности быстро добраться до места назначения. Пассажирка Джамиля Юсупова плакала от счастья, рассказывая корреспонденту «АП», о том, что летит в родной город через 25 лет.

Asia-Plus Джамиля Юсупова не была в родном городе 25 лет

«Я сама родом из Ташкента, еще в советское время переехала в Таджикистан вместе с мужем. И вот уже 25 лет у меня не было возможности проведать родных. Сейчас там меня ждут мой брат и сестра, которых я не видела четверть века», - не скрывая слез, говорит женщина.

Среди пассажиров несколько молодых людей, которые едут в Ташкент, потому что никогда не видели этого города. «Это уникальная возможность наконец увидеть город наших самых близких соседей. Мы едем просто посмотреть его», - сказал один из молодых людей.

Пассажир Махмади Юсупов из Ташкента, в Таджикистан приезжает часто по делам. «Раньше на поездку в Душанбе у меня уходило 10 часов, а то и больше, а сейчас я за 45 минут будут в Ташкенте», - сказал Махмади Юсупов.

Напомним, первый рейс в Ташкент осуществляет компания «Сомон Эйр». Рейс технический, регулярный, как обещают, будет с 20 февраля. Капитан корабля Капитан Джурабек Умаров, пилот первого класса.

На борту самолета также делегация авиационных структур Таджикистана, которым в Ташкенте придется уладить все формальности по открытию регулярного авиасообщения между столицами двух стран.

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Сегодняшний обратный рейс из-за переговоров авиационных властей двух стран будет осуществлен в 18-00 по душанбинскому времени.

На борту лайнера также будут представители таджикских средств массовой информации, в том числе корреспондент «Азии-Плюс». Для журналистов в Ташкенте будет организована экскурсия по городу.