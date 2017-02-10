Сегодня в 10 часов утра из аэропорта Душанбе в столицу Узбекистана вылетит первый самолет авиакомпании «Сомон Эйр». Рейс технический, регулярный, как обещают, будет с 20 февраля.

На борту самолета будет в основном делегация авиационных структур Таджикистана, которым в Ташкенте придется уладить все формальности по открытию регулярного авиасообщения между столицами двух стран.

«Руководство авиакомпании «Сомон Эйр» намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари» и решить все производственные вопросы по открытию рейса», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Между тем, отмечают в пресс-службе, ожидается, что первый регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент состоится 20 февраля. Ориентировочное время вылета из Душанбе – 10-00. Время в полёте составит 45 минут. Время вылета из Ташкента – в 12-00.

Завтрашний обратный рейс из-за переговоров авиационных властей двух стран будет осуществлен в 18-00 по душанбинскому времени.

На борту лайнера также будут представители таджикских средств массовой информации, в том числе корреспондент «Азии-Плюс». Для журналистов в Ташкенте будет организована экскурсия по городу.

Между тем, как сообщалось ранее, стоимость билета в одну сторону составляет от 1164 сомони с учётом сборов ($140).

Из Душанбе в столицу Узбекистана «Сомон Эйр» намерена летать до окончания зимнего сезона раз в неделю – по понедельникам, в летнем сезоне ожидается увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю – по понедельникам и четвергам.

«Открытие нового рейса и его частота даст возможность жителям, как Таджикистана, так и Узбекистана существенно упростить свой маршрут в обе страны», - отмечают в авиакомпании.

На сегодняшний день «Сомон Эйр» успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим.

В середине января гендиректор авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» Валерий Тян сообщил узбекским СМИ, что авиакомпания также в ближайшее время начнет полеты в Таджикистан.

«Межправительственное соглашение полностью доработано и готово к подписанию. Рейс на Душанбе будет, и будет в ближайшее время», — сказал Валерий Тян.

По его словам, в настоящий момент идет интенсивная работа между представителями узбекской стороны и авиационными властями Таджикистана.

«Сейчас решаются вопросы об избежании двойного налогообложения и визовые вопросы… Мы практически готовые стартовать», — добавил глава «Узбекистон хаво йуллари».

Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прекращено в 1992 году.