Финансовая система развивается так же стремительно, как и все технологии в этом мире. Тесные связи и сотрудничество банков позволяет открывать новые горизонты и возможности для их клиентов.

А вы знали, что теперь вы можете получить денежный перевод сами? Без визита в банковский офис, вечером или в выходные! Все, что вам для этого нужно, это локальная карта Банка Эсхата и выход в интернет.

Когда вы получите СМС с кодом перевода, заходите в интернет на сайт Банка Эсхата. В верхней части окна можно увидеть кнопку «Получить перевод», нажав на которую, вы перейдете в окно «Зачисление переводов на карту», где вам необходимо заполнить несколько полей, отвечая на вполне легкие вопросы. Обратите внимание, что поля уже показывают примерные ответы. Практически все строки располагают выпадающими списками с готовыми вариантами ответа. Вы можете выбрать любой из самых подходящих.

Когда вы заполните все поля анкеты, по истечении некоторого времени, ваш денежный перевод будет автоматически конвертирован в сомони и зачислен на вашу карту. Далее вы можете обналичить ваши средства в любом банкомате Банка Эсхата или получить, используя POS-терминал в любом из офисов банка.

Почему этот сервис будет вам удобен? Ответов много. Например, вы экономите свое драгоценное время и терпение, без всяких очередей и ожиданий переносите перевод на карту и идёте снимать деньги САМИ! В любое время суток, в любой день недели!

Сделайте вашу жизнь проще!

PS. Наглядно процесс показан на сайте Банка Эсхата http://www.eskhata.com/about/news/2397/ . За консультациями обращайтесь к нашим специалистам, звоните в контакт-центр Банка Эсхата по номеру: +992-44-600-0-600.

Мы рады вам помочь!