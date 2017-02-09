В первых числах февраля состоялось знаменательное для таджикской общественности событие – президент Венгрии наградил Рыцарским орденом Венгрии главу представительства фирмы «Гедеон Рихтер» в Таджикистане Мавлюду Каримову, ставшую первой и единственной гражданкой Таджикистана, удостоенной столь высокой чести.

Церемония награждения состоялась в зале гостиницы Hayatt Regency Dushanbe, где собрались представители диппредставительств, представители различных министерств и ведомств.

Специальными гостями мероприятия стали посол Венгрии в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане г-н Андраш Барани, генеральный консул Венгрии в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане г-н Ференц Блауманн и консул-атташе по внешней экономике в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане г-н Дьёрдь Тар.

На протяжении более 20 лет г-жа Мавлюда Каримова ведет продуктивную и эффективную работу, направленную на развитие и расширение сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения и культуры, - отметил в своей приветственной речи генеральный консул Венгрии в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане г-н Ференц Блауманн. - За 3,5 года моей миссии в Средней Азии я стал свидетелем кропотливой, неустанной деятельности г-жи Каримовой и еще больше наслышан о ее успехах и выполненных задачах за более чем два десятка лет служения во благо наших стран.

В торжественной обстановке нашей соотечественнице награду вручил посол Венгрии в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане г-н Андраш Барани, отметивший, что «Мавлюда Каримова по праву получила эту высокую награду, поскольку на протяжении многих лет она является Послом доброй воли и Послом здоровья Венгрии в Республике Таджикистан».

В свою очередь, Мавлюда Каримова, растроганная большим вниманием, выразила благодарность за столь высокую оценку ее скромного труда, подчеркнув, что эта награда в первую очередь служит признанием современной роли Таджикистана и лично Основателя мира и национального единства, Лидера нации, президента Эмомали Рахмона на мировой арене. Вместе с тем глава представительства фирмы «Гедеон Рихтер» в Таджикистане отметила, что «эта награда бесценна» для нее:

- Сегодня особенный день в моей жизни, ведь я получила награду за свою многолетнюю любовь к Венгрии, и хочу посвятить ее своим родителям, а также разделить ее со своей замечательной командой и верными партнерами, без которых мне было бы трудно осуществить все задуманное, - сказала Мавлюда Каримова.

Рыцарский орден Венгрии – это высшая государственная награда, которой награждаются иностранцы, внесшие большой вклад в развитие культурных связей страны. Орден вручается по личному представлению президента Венгрии Яноша Адера.

Отметим, что Мавлюда Каримова стала третьим человеком в СНГ, удостоенным ордена «Рыцарский орден Венгрии».