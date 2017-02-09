В Согдийской области в результате отравления угарным газом от угля, используемого для обогрева жилья, госпитализированы четыре члена одной семьи. Мальчика спасти не смогли.

Происшествие произошло в Пенджикенте 6 февраля, сообщили «АП» в Управлении МВД Согдийской области. 34-летний мужчина вместе с женой и двумя детьми были госпитализированы после отравления угарным газом. 9-летний мальчик скончался еще до доставления в больницу. Мужчину, его супругу и девочку удалось спасти.

По данным правоохранительных органов, семья использовала буржуйку на угле для обогрева помещения.

Напомним, это второй случай отравления угарным газом в Таджикистане, о котором было официально сообщено.

Напомним, в республике был отменен лимит на подачу электроэнергии. Но из-за того, что зима в этом году холоднее многие жители регионов используют уголь для отопления.