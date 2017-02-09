В Афганистане шестеро сотрудников Красного Креста стали жертвами вооруженного нападения предположительно боевиков «Исламского государства».

Инцидент произошел в районе Куиш Тепа в северной провинции Джаузджан. Как сообщил губернатор провинции Лутфулла Азизи CNN, еще два сотрудника Красного Креста были взяты в заложники. Губернатор также сообщал Reuters, что эти сотрудники перевозили гуманитарную помощь в пострадавшие при стихийных бедствиях районы.

Как сообщает Центр новостей ООН, нападение на автоколонну произошло в провинции Джаузджан, где Международный комитет Красного Креста осуществляет программу по поддержке животноводства.

Трое водителей и пятеро сотрудников МККК перевозили остро необходимую гуманитарную помощь, когда на них напали неизвестные вооруженные лица.

РБК сообщает, что МККК приостановил свою деятельность в Афганистане после убийства своих сотрудников. Об этом заявил директор управления МККК по оперативной деятельности в мире Доминик Штилхарт. По слова Штилхарта, приостановка необходима, чтобы «понять, что именно произошло», прежде чем Красный Крест «сможет возобновить свои операции».

Президент МККК Петер Маурер заявил, что он и его коллеги потрясены произошедшей трагедией. Он напомнил, что погибшие просто выполняли свой долг, самоотверженно пытаясь оказать помощь и поддержку местному населению.

В МККК отмечают, что пока рано говорить о том, какое влияние этот инцидент может оказать на работу Комитета в Афганистане. Петер Маурер также сказал, что атака на конвой «по всей видимости, является намеренным нападением на наших сотрудников». В МККК подчеркивают, что пока не ясно, кто совершил нападение.

Спикер движения «Талибан» заявил, что оно непричастно к трагедии и сделает все возможное, чтобы найти нападавших.

По данным агентства Рейтер, за нападением стоит террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран мира, в том числе в Таджикистане.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пропавших без вести сотрудников Красного Креста.

Генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) осудил нападение на гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста в Афганистане, в результате чего погибло шесть сотрудников МККК. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в сообщении пресс-службы МОМ, распространенном в среду.

«Я однозначно осуждаю эту трусливую и жестокую атаку на наших коллег из МККК в Афганистане, которые были застрелены во время доставки гуманитарной помощи. Абсолютно шокирующая трагедия заключается в том, что так жестоко оборвалась жизнь гуманитарных работников, в то время как они сами спасали жизни людей», — приводит пресс-служба слова гендиректора МОМ Уильяма Лейси Свинга.