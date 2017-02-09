Мигранты будут получать вид на жительство в России на основании балльной системы оценки. В МВД считают, что это поможет привлечь квалифицированных работников и облегчить для них бюрократические процедуры, сообщает РБК.

Министерство внутренних дел предлагает ввести балльную систему оценки для мигрантов. Об этом говорится в проекте законодательных поправок, который опубликован на правительственном портале.

Балльная система будет включать такие показатели, как возраст, образование, трудовой или предпринимательский стаж в России и «уровень адаптации». Точные критерии оценки определит правительство, исходя из «социально-экономических и демографических потребностей Российской Федерации», говорится в документе.

Приезжим с большой суммой баллов вид на жительство будет выдаваться на льготных условиях —без необходимости сначала прожить в России год на основании разрешения на временное проживание.

Помимо мигрантов с высоким баллом такими льготными категориями приезжих будут высококвалифицированные специалисты и члены их семей, носители русского языка, отказавшиеся от гражданства другой страны, ​а также беженцы и обладатели временного убежища.

Иммиграция «является одним из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов», при этом сейчас в России нет программ привлечения квалифицированных и образованных приезжих, говорится в документе. А бюрократические процедуры, связанные с переездом в Россию, затрудняют этот процесс для законопослушных мигрантов, указано в пояснительной записке к проекту. Так, система получения вида на жительство сейчас двухступенчатая, и первой ступенью является разрешение на временное проживание, которое выдается по квоте на регион.

Между тем, как сообщает Sputnik, МВД предложило высылать из России мигрантов-нарушителей из стран Евразийского экономического союза. Законопроект, разработанный МВД РФ, предусматривает выдворение из России мигрантов из стран ЕАЭС за отсутствие трудового договора, также для нарушителей новых миграционных порядков будет предусмотрен денежный штраф в размере от 2-х до 5 тысяч рублей.

Предлагается, что нововведения помогут регулировать и контролировать сроки пребывания трудовых мигрантов из ЕАЭС в России, объясняют разработчики законопроекта.