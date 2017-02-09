Власти Таджикистана и Азербайджана рассматривают возможность возобновления регулярного авиарейса между столицами.

Вопрос возобновления авиарейса между Душанбе и Баку был обсужден в среду, 8 февраля, на встрече министра экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода с послом Азербайджана в республике Аббасали Гасановым.

На встрече осуждалась готовность сторон к очередному заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого, скорее всего, окончательно будет решен вопрос о возобновлении авиасообщения.

Ожидается, что заседание таджикско-азербайджанской Межправкомиссии состоится в первой половине этого года.

Отметим, данный вопрос был рассмотрен в конце сентября прошлого года в Баку на встрече спикера нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджона Зухурова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На встрече было отмечено, что объем таджикско-азербайджанского товарооборота находится на низком уровне, в первую очередь, из-за отсутствия воздушного сообщения между двумя странами.

Таджикский национальный авиаперевозчик «Таджик Эйр» на основе заключенного межправительственного соглашения в марте 2013 года совершал авиарейсы по маршруту Душанбе-Баку-Душанбе (раз в неделю). Однако авиакомпания понесла финансовые убытки и была вынуждена приостановить полеты.

Зухуров тогда предложил изучить возможность возобновления авиарейсов по этому маршруту за счет азербайджанских авиакомпаний. Ильхам Алиев пообещал, что правительство Азербайджана проанализирует этот вопрос.

Заинтересованность в возобновлении авиарейса между Душанбе и Баку была выражена осенью 2015 года главами двух стран в ходе официального визита Ильхама Алиева в Душанбе.

«Мы заинтересованы в установлении прямого авиарейса между Таджикистаном и Азербайджаном», - сообщил тогда Эмомали Рахмон на пресс-конференции по итогам встречи с Алиевым.

Напомним, авиарейс Душанбе-Баку-Душанбе был открыт 10 июля 2012 года, однако в связи с малым пассажиропотоком полеты по этому маршруту были приостановлены.

В марте 2013 года данный рейс был возобновлен, но позже опять по этой же причине был приостановлен.