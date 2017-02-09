В Самаре вынесли приговор нелегальному мигранту из Таджикистана, который накануне новогодних праздников в 2015 году сообщил о минировании торгового центра «Космопорт». 24-летний Хурсанд Амонбеков раскаялся и получил два года тюрьмы.

В Самаре вынес приговор гражданину Таджикистана Хурсанду Амонбекову. 24-летнего мужчину признали виновным в «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма». Как сообщают российские СМИ, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый своей вины не отрицал. Он признался, что 26 декабря 2015 года позвонил на номер 112 и сказал: «Через час взлетит на воздух торговый центр «Космопорт». Это вам подарок от ИГИЛ. С Новым годом!».

На несколько часов деятельность торгового центра была парализована. Оттуда эвакуировали тысячи людей, но так ничего и не нашли. 54 арендатора понесли крупные убытки и впоследствии выставили счет «телефонному террористу». А парня в тот же день задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. Оказалось, что 24-летний гражданин Таджикистана на территории России пребывает незаконно, а свои документы давно потерял.

Его связь с ИГИЛ не подтвердилась. По данным прокуратуры, Амонбеков действовал в одиночку. В тот день он поссорился с девушкой Юлей, которая работала в торговом центре, и хотел тем самым ей насолить.

Молодой человек раскаялся и на суде просил прощения за причиненные неудобства. В итоге суд признал Амунбекова виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима.

При этом в СИЗО он сидит с декабря 2015 года, а потому, возможно, через некоторое время сможет выйти по УДО.