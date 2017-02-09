Посол Таджикистана в России предложил МВД РФ рассмотреть вопрос легализации пребывания таджикских трудовых мигрантов, которые по различным причинам не смогли официально подтвердить свой статус на территории Российской Федерации.

Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов встретился 8 февраля с первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Александром Горовым.

Как сообщил «АП» официальный представитель посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Россией в области безопасности, борьбы с терроризмом, миграционной политики и противодействия организованной преступности.

Посол Таджикистана констатировал, что между правоохранительными структурами двух стран налажены тесные контакты и наработан значительный потенциал сотрудничества.

Особое внимание, по словам Бахти, было уделено вопросам взаимодействия в сфере трудовой миграции и отметили важность координации и выработки механизмов регулирования миграционных процессов.

И. Сатторов отметил необходимость укрепления правовой защищенности таджикских трудовых мигрантов на территории России и обратил внимание на существующие проблемы, с которыми сталкиваются граждане Таджикистана в России. В частности речь шла о выдворении граждан Таджикистана из России, наложении запрета на въезд в РФ по незначительным административным нарушениям, невыплате зарплаты таджикским гражданам со стороны российских работодателей.

«Посол Таджикистана также предложил рассмотреть вопрос легализации пребывания таджикских трудовых мигрантов в России, которые по различным причинам не смогли официально подтвердить свой статус на территории Российской Федерации», - сообщил Сарвар Бахти.

В свою очередь, Александр Горовой отметил, что в прошлом году в законодательство России были внесены изменения для смягчения наказания за совершение административного правонарушения и в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере трудовой миграции.

Состоялся обмен мнениями относительно проектов соглашений, которые находятся на рассмотрении сторон в области трудовой миграции.

В конце встречи была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия между посольством Таджикистана и МВД России.