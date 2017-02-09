После изменения алфавита в 90-х годах, слово "цирк" в Таджикистане стали писать с буквой "с".

Власти Таджикистана выступили с инициативой вернуть букву «ц» в таджикский алфавит. К изучению предложения правительства приступили специалисты Института языка и литературы Академии наук Таджикистана.

Если проект правительственного постановления будет одобрен, буква «ц» вновь вернется в таджикский алфавит. Но тогда придется заменить массу учебников и другой литературы, которую из-за смены алфавита пришлось переписывать.

«Мы получили из правительства проект решения о возвращении в таджикский алфавит буквы "Ц". И сейчас мы работаем над этим», - сообщил «АП» Сайфиддин Мирзоев, заведующий отделом таджикского языка в Институте языка и литературы АН Таджикистана.

Буквы "ц", "щ", "ы" и "ь", которые считались русскими, были исключены из таджикского алфавита еще в середине 90-х годов прошлого столетия.

Сейчас ученые настаивают на том, что буквы "ц" никогда не была чужда таджикскому языку, и ее используют в фарси. Институт языка инициативу правительства поддерживает.

«Очень часто буква "ц" используется в нарицательных именах или географических названиях, если заменять ее другой буквой, теряется смысл. Если оставить название как есть, а буквы не будет в алфавите, то теряется вообще вся логика», - объясняет Сайфиддин Мирзоев.

Ученый также говорит, что с решением об исключении этой буквы из таджикского алфавита в свое время поторопились, не изучили, не подумали сколько литературы придется переписывать.

Но если решение все-таки будет принято, то по словам Мирзоева, в литературы будут внесены изменения, как бы затратно это не было .

В ближайшее время Институт языка вынесет свое заключение по предложению правительства и направит его дальше, в Комитете по языку и терминологии. А уже потом общее заключение будет передано в правительство, где и будет приниматься окончательное решение.

Стоит напомнить, что в 2011 году планировалось убрать с таджикского алфавита "ё", "е", "ю" и "я". Но от этой инициативы потом отказались.