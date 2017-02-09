Президент России Владимир Путин прибудет в Таджикистан с официальным визитом в конце месяца, 28 февраля, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Напомним, президент Российской Федерации в конце февраля намерен совершить турне по странам Центральной Азии, за исключением Туркменистана.

Как ранее писала «АП», какие бы вопросы ни обсуждались во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Таджикистан – вступление Таджикистана в ЕАЭС или безопасность на границе, – визит Путина, как показывает история, наверняка станет площадкой для решения вопросов более высокой политики.

По данным министерства экономического развития и торговли к приезду российского президента готовится целый пакет различных соглашений. По словам министра Негматулло Хикматуллозода, будут подписаны соглашения, направленные на углубление сотрудничества с крупными регионами России.

Министр также отметил, что последние два года сокращаются объемы таджикско-российского товарооборота, в прошлом году он составил чуть больше 1 млрд долларов, что на 6,3% меньше показателя 2015 года.

И все же, по мнению экспертов, одной из главных тем переговоров Владимира Путина и Эмомали Рахмона может стать вопрос возможного вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз. Несмотря на неоднократные призывы российской стороны, Таджикистан пока не спешит туда. Уже не первый год власти заявляют, что все еще изучают вопрос, подсчитывают выгоды и потери.

Другой важной темой встречи может стать безопасность в регионе.

«При этом, возможно, с российской стороны будет еще раз поднят вопрос об аренде аэродрома Айни, а Таджикистан будет добиваться скорейшей передачи военной техники согласно договоренностям 2012 года, - считает таджикский эксперт Нурали Давлатов. – И, возможно, вопрос вступления Таджикистана в ЕАЭС будет рассматриваться как раз таки в контексте передачи этой самой техники или же других выгодных для Душанбе условий».

…В должности президента Путин посещал Таджикистан 8 раз (в июле 2000 г., в октябре 2001-го, в апреле 2003 г., в октябре 2004, в октябре 2007 г., в октябре 2012 г., в сентябре 2014 г. и в сентябре 2015 г.). И каждый раз во время его визита принимались серьезные геополитические решения.