Два боестолкновения между пограничниками и наркодельцами произошли в начале текущей недели на таджикско-афганской границе. На месте были уничтожены три афганских правонарушителя.

Трое афганских контрабандистов были уничтожены на таджикско-афганской границе с начала этой недели при попытке переброски в Таджикистан крупных партий наркотиков. На месте двух вооруженных инцидентов изъяты партии наркотиков, оружие и боеприпасы, сообщил «АП» начальник пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

В зоне ответственности пограничного отряда «Пяндж» на месте боестолкновение были обнаружены один труп нарушителя госграницы, 28 кг гашиша, АК 7.62 с 30 патронами, один карабин и две резиновых лодок.

На территории, контролируемой пограничным отрядом «Хамадони», в результате перестрелки с пограничниками были убиты двое афганских контрабандистов. Там же было обнаружено 27 кг гашиша, АК 7.62 с двумя магазинами.

В результате столкновения никто из таджикских пограничников не пострадал, тела убитых граждан Афганистана переданы официальным представителям сопредельного государства.