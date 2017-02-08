Национальный авиаперевозчик «Таджик Эйр» опровергает обвинения государственной страховой компании «Таджиксугурта» о том, что пассажиры авиакомпании не застрахованы.

Речь идет о разногласиях между государственными компаниями – «Таджик Эйр» и «Таджиксугурта» - о страховании авиапассажиров. «Таджиксугурта» заявляет, что авиакомпании уклоняется от заключения страхового договора, и настаивает на том, что пассажиры должны знать, что их жизни не застрахованы.

В «Таджик Эйре» заявили, что страховка есть, но в частной компании, зато по международным стандартам.

«Деятельность «Таджиксугурта» не отвечает международным стандартам. Мы неоднократно обращались туда по поводу заключения договора о страховании пассажиров на основе принятых международных стандартов. Последний раз с соответствующим письмом обратились к страховой компании в конце 2015 года. Однако никакого положительного ответа не последовала», - сказал «АП» финансовый директор «Таджик Эйр» Акбар Шарипов.

пресс-служба авиакомпании Финансовый директор «Таджик Эйр» Акбар Шарипов

По словам Шарипова, таким образом в сентябре 2016 года авиакомпания заключила договор со страховой компанией «Лидер Иншуренс» в соответствии с международными требованиями.

Согласно заключенному договору, каждый самолет «Таджик Эйра» имеет страховой полис, иными словами, застрахован воздушный транспорт авиакомпании, пассажиры и третьи лица.

В подтверждении страхования пассажиров авиакомпания предоставила копию полиса.

«Размер страховки каждого нашего пассажира составляет 250 тысяч швейцарских франков (чуть более $250 тыс.). При этом «Таджиксугурта» может страховать каждого пассажира максимум на 15 тысяч долларов», - подчеркнул представитель «Таджик Эйр».

Напомним, Генеральный директор «Таджиксугурта» Аловиддин Саттори в понедельник на пресс-конференции в Душанбе заявил, что «Таджик Эйр» всячески уклоняется от заключения договора страхования с госкомпанией и не выплачивает сумму обязательного страхования.

Он отметил, что в настоящее время задолженность авиакомпании по обязательному страхованию перед госстрахом составляет свыше 25 млн сомони.

«Пассажиры, летающими самолетами «Таджик Эйр», должны знать, что они не застрахованы», - заключил гендиректор «Таджиксугурта.