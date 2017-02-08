Столичная улица Мирали Махмадалиева (бывшая Юлиуса Фучика) будет закрыта на реконструкцию до конца декабря этого года.

Улица Мирали Махмадалиева, расположенная за столичным вокзалом, закрыта на ремонт. Движение будет запрещено до 25 декабря с пересечения улицы Карин Манн до улицы А. Каххорова, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города Рустам Эмомали поручил соответствующим столичным структурам во время ремонта участка дороги организовать движение автотранспорта, в особенности общественного, по объездным улицам.

Отделу ГАИ УМВД города Душанбе поручено обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов по параллельным улицам.