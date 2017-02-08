Вице-чемпион Таджикистана по футболу фархорский «Хосилот» после ничейного результата с афганским «Шахин Асмаи» вышел в следующий этап отборочного турнира Кубка АФК-2017.

7 февраля в Душанбе фархорский «Хосилот» не забил ни одного мяча в ворота с афганским «Шахин Асмаи». Не смогли пробить таджикские ворота и афганские футболисты. Встреча закончилась вничью - 0:0, сообщает ФФТ. Но это позволило футболистам Фархора пройти в раунд плей-офф, где они встретятся с серебряным призером чемпионата Кыргызстана, бишкекским «Дордоем».

Бишкекская команда по сумме двух игр переиграла туркменский «Балкан» (1:1 и 2:1). Первый матч плей-офф Кубка АФК между «Хосилотом» и «Дордоем» пройдет 21 февраля в Оше, а ответная встреча состоится 28 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе.