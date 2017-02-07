ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ФЕВРАЛЯ

1942 – В Сталинабаде сдана в эксплуатацию первая очередь цементного завода

2001 - Ушел из жизни певец Муборакшо Мирзошоев. Известный таджикский певец умер, так и не окончив со старыми друзьями запись альбома их ретро-песен.

2010 - Вступило в силу Соглашение об условиях пребывания ЕАБР на территории Таджикистана;

2013- В Москве подписано Соглашение между Таджикистаном и Россией о порядке пребывания граждан РТ на территории Российской Федерации;

2013 - В Стамбуле официально открыто Генконсульство Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ФЕВРАЛЯ

1928 года – Родился поэт Акобир Шарифи.

1939 года – Родился ученый-арабист Матин Хусейнзаде, сын известного филолога профессора Шарифджона Хусейнзаде. Долгие годы Матин Шарипович возглавлял кафедру Арабской филологии Таджикского госуниверситета.

1947 года – Родилась балерина, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Хосият Боева.

1969 года - Родился 13-ти кратный чемпион Таджикистана Шерали Хикматов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, ночью в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, местами до 17-22 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, местами до 33-38 мороза, днем 9-14 мороза..

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, ночью в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 13-18 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 мороза, днем 0-2 мороза.