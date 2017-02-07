Разбитые еще войсками НАТО и силами безопасности Афганистана остатки боевиков террористических организаций Исламского движения Узбекистана и «Джамоат Ансаруллах», костяк которых составляли выходцы из Узбекистана и Таджикистана, полностью деморализованы. Такого мнения придерживается таджикский эксперт по вопросам современного Афганистана Косим Бекмухаммад.

«Эти группировки давно в Афганистане проглотили другие террористические организации такие, как «Исламское государство» и талибы», - заявил в интервью «АП» Косим Бекмухаммад.

Он убежден, что нашедшие в свое время приют в Афганистане боевики из стран Средней Азии сегодня не могут принимать участие в решение серьезных вопросов, они чаще выполняют отдельные мелкие поручения своих новых хозяев.

«Можно с уверенностью заявить, что боевики из Средней Азии в Афганистане сравнительно давно уже не существуют как самостоятельные игроки», - считает эксперт.

Косим Бекмухаммад также считает, что присутствия эмиссаров и отдельных группировок «Исламского государства» в Афганистане и Пакистане означает то, что в случае полного провала ИГ в Сирии и Ираке, им необходимо подготовить плацдарм для отступления на афганские и пакистанские территории.

Он поставил под сомнение правдивость распространенной афганским Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Сари-Пуль Мохаммада Захир Вахдата информацию о том, что сын бывшего лидера ИДУ Тахира Юлдаша рекрутирует местную молодёжь в ряды «Исламского государства».

«Сын Тахира Юлдаша, если он вообще есть, сегодня в Афганистане не имеет ни авторитета, ни поддержки, ни популярности», - заключил К. Бекмухаммад.