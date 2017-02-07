Стадион «Металлург» в Турсунзаде после очередной реконструкции переименуют в «ТАЛКО-Арену».

После реконструкции, которая производится в рамках подготовки к национальному празднику Навруз, стадион «Металлург» получит не только новый внешний вид, но и новое название, сообщили в профсоюзном комитете «Таджикской алюминиевой компании».

предоставлено Профсоюзом ТАЛКО Реконструкция стадиона

По плану строителей предусмотрена полная замена сидений, солнцезащитного перекрытия трибун и настил новых беговых дорожек. По новому заработают звуковое оборудование, световые табло, также стадион будет оснащен камерами видеонаблюдения.

«Важным элементом станет новое освещение стадиона, которое позволит проводить игры в вечернее время. Кроме того проводится благоустройство и озеленению прилегающей к стадиону территории. Все работы планируется закончить в начале марта», - сообщили в профсоюзной организации компании.

Стадион «Металлург» был построен строителями Таджикского алюминиевого завода и сдан в эксплуатацию 10 июня 1988 года. Вначале стадион имел одну, западную трибуну, которая вмещала 3050 зрителей.

В 2003 году стадион претерпел первую реконструкцию. Была построена восточная трибуна, после чего общее количество мест превысило 6 тысяч.

Предоставлено Профсоюзом ТАЛКО

Вторая реконструкция стадиона состоялась в 2008 году. Решением руководства «ТАЛКО» стадион получил еще две трибуны: северную и южную. Впервые в республике спортивное сооружение такого типа получило солнцезащитное перекрытие трибун. Количество мест для зрителей на трибунах стадиона сегодня составляет 13770 мест.

На стадионе проводит свои домашние игры футбольный клуб «Регар-ТадАЗ».

В дни празднования международного праздника Навруз, который пройдет в этом году в городе Турсунзаде, на стадионе запланировано проведение грандиозного праздничного шоу, на котором будут присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон и многочисленные гости из зарубежных стран.