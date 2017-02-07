Правительством Таджикистана инициируется формирование в госбюджете резервного фонда на непредвиденные расходы. Так называемая «подушка безопасности» будет создана за счет средств госпредприятий с учетом их потенциального риска для государства.

В ближайшем будущем необходимо сформировать резервный фонд на непредвиденные расходы в госбюджете для удовлетворения как срочных потребностей госпредприятий в финансировании, так и с целью обеспечения достаточного резерва на бюджетные расходы. Об этом говорится в утвержденной указом президента Таджикистана Стратегии управления фискальными рисками государственных предприятий до 2020 года.

В документе отмечается, что резервный фонд будет сформирован по типу «подушки безопасности», средства которого будут использоваться в случае хронического невыполнения предприятиями обязательств по погашению задолженности.

Министерство финансов подготовит полный перечень финансовых активов и финансовых обязательств, связанных с субзаймами (трехсторонние кредитные соглашения: иностранный кредитор-правительство-госпредприятие), а также договоров под государственные гарантии с госпредприятиями.

Таким образом, будут определены предприятия, которые представляют потенциальные риски для государства и, соответственно, будет рассчитан объем средств, которые предприятия должны будут переводить в создаваемый резервный фонд.

Большие риски

Авторы Стратегии считают, что госпредприятия могут представлять собой источник образования фискальных рисков для государства. Более того, они осознали, что воздействие этих рисков на финансовое положение государства может быть довольно существенным.

«Так, фискальная деятельность государства может быть серьезным образом разбалансирована непредвиденными расходами, связанными с условными обязательствами госпредприятий. Ухудшение финансового положения и высокие уровни долговых обязательств госпредприятий потенциально могут привести к фискальной уязвимости не только самих госпредприятий, но и государственной финансовой системы в целом. Правительство Республики Таджикистан, осознавая величину этих рисков, понимает важность их купирования или смягчения посредством совершенствования управления фискальными рисками, которое еще находится на пути становления», - подчеркивается в документе.

Спасение в собственных руках

Пополнять счет госпредприятий в резервном фонде, скорее всего, собираются также за счет продажи их так называемых «непроизводственных активов».

В Стратегии говорится, что многие предприятия занимаются предоставлением некоммерческих услуг. «Эта деятельность, в основном, может быть разделена на две группы: реализация социальных программ на основе внешних распоряжений (например, по распоряжению правительства), а также деятельность по развитию инфраструктуры и реструктуризации самого государственного предприятия. У многих госпредприятий есть на балансе непроизводственные активы, которые главным образом используются для реализации социальных программ в регионах. Эта практика приводит к высокой доле общих и административных расходов средств госпредприятий, выделяемых ими на выполнения социальных программ», - говорится в Стратегии.

Отмечается, что социальные объекты, находящиеся в собственности государственных предприятий, могут быть приватизированы или же переданы на баланс местных исполнительных органов государственной власти.

В документе подчеркивается, что правительство поручает госпредприятиям построить дорожную сеть или возводить здания или сооружения. «Эта деятельность еще более усугубляет финансовое положение убыточных госпредприятий. Согласно лучшему - международному опыту во многих странах госпредприятия получают компенсации из бюджета за предоставление ими товаров и услуг по запросу правительства», - говорится в документе.

В целом, заключается в Стратегии, государственные предприятия должны сокращать дополнительные расходы.

Что принадлежит государству

В собственности государства находятся более 890 действующих предприятий. В это число включены госпредприятия, находящиеся в собственности как центральных, так и местных органов государственной власти. Состав этих госпредприятий разнообразен.

Первую группу составляют государственные унитарные предприятия, которые являются превалирующей формой госпредприятий и составляют 797 единиц от их общего количества.

Вторая наиболее крупная группа госпредприятий состоит из 104 открытых акционерных общества, в которых государству принадлежит более 50 процентов от их акционерного капитала.

Третью группу составляет небольшое количество закрытых акционерных компаний и компаний с ограниченной ответственностью с государственным участием.

Из общего количества действующих госпредприятий 716 находятся в собственности центральных органов государственной власти, и 192 госпредприятия находятся в собственности местных органов государственной власти.