Совсем недавно Спитамен Банк объявлял снижение процентной ставки на ипотечные кредиты в рамках акции со строительной компанией «Авиценна». На этот раз ЗАО «Спитамен Банк» снижает процентные ставки на «Автокредит» с 18% до 15 % годовых.

Более того, первые три месяца для клиентов в рамках данной акции процентная ставка составит – 0%. Кредит распространяется также на автозапчасти автомобилей марки «Тойота».

Автокредит распространяется только на автомобили компании «Тадж Моторс». Сотрудники компании «Тадж Моторс» и представители Спитамен Банка на официальной презентации отметили, что детально продумали цепочку «автомобильная компания-клиент-банк».

На протяжении всего процесса оформления автокредита, начиная с обращения клиента и заканчивая выплатой автокредита, клиента будут сопровождать как сотрудники автомобильной компании «Тадж Моторс», так и сотрудники кредитного отдела ЗАО «Спитамен Банк».

Акция действует с 7 февраля 2017.

ЗАО «Спитамен Банк» ставит перед собой задачу сделать продукты и услуги Банка максимально удобными и доступными для своих клиентов.