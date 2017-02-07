Четвертого февраля в Душанбе прошел международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) - «Битва чемпионов» с участием таджикских и зарубежных бойцов.

В субботний вечер зрителям в столичном госцирке было не до смеха. Здесь кипели другие страсти – на установленной на арене клетке-восьмиугольнике проходили поединки по смешанным единоборствам с участием известных бойцов Таджикистана, а также гостей соревнований – спортсменов Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана. В списке участников были неоднократные победители международных турниров, чемпионы Азии.

Ведущим спортивного шоу был популярный в странах СНГ российский ринг-анонсер Александр Загорский.

Бои в восьмиугольнике не оставили равнодушными никого из заполнивших места на арене цирка зрителей. В этот вечер бойцы показали жаркие схватки, бойцовский дух и стремление к победе до последних секунд.

По итогам боев победителями турнира стали Мухаммад Олимов, Джоми Латипов, и Махмадуллои Искандар (Таджикистан), Хайдари Исмоил, Нусратулло Охунзода, Нисор Ахмад (Афганистан), Бакйит Туйчиев, Бекбулат Абдыш уулы (Кыргызстан) и Бобур Курбонов (Узбекистан).