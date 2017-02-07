В Кыргызстане в Лейлекском районе Баткенской области состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы Кыргызстана Мирбека Касымкулова и командующего пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали.

В ходе рабочей встречи руководители пограничных ведомств двух государств обменялись мнениями об обстановке на кыргызско-таджикской госгранице и на внешних рубежах СНГ, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Кыргызстана.

«Основное внимание в ходе переговоров стороны уделили совместным мерам, принимаемым по профилактике, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих на госгранице», - сообщает пресс-служба кыргызского погранведомства.

По итогам встречи пограничным представителям Баткенской (Кыргызстан) и Согдийской (Таджикистан) областей поручено выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе.

Кроме того, даны указания пограничным нарядам двух республик строго придерживаться Линии поведения на государственной границе.

В целях предотвращения конфликтов среди жителей приграничных районов по водо-земельным, хозяйственным и иным вопросам решено активизировать работу представителей местных органов власти государств.

С целью поддержания добрососедских взаимоотношений руководители пограничных делегаций сторон отметили необходимость проведения различных мероприятий с привлечением молодежи двух государств. Так, в честь Дня пограничника будут проведены спортивные соревнования между кружками «Юных друзей пограничников» Кыргызстана и Таджикистана.