АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Управления Государственной службы при Президенте Республики Таджикистан по итогам деятельности 2016 года. Начало в 09-00.

- В Государственное унитарное предприятие «Таджиксугурта» отчитается за работу в 2016 году. Начало в 10-00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Национального центра тестирования при президенте РТ по итогам деятельности 2016 года. Начало в 11-00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ФЕВРАЛЯ

День таджикской милиции.

1925 – Первый отряд милиции во главе с комиссаром Абдулло Ёрмухамедовым прибыл из Бухары в Душанбе.

1930 – Основана газета «Дехкони камбагал» («Крестьянин-бедняк»).

2008 - Вышли в свет первые номера газеты МВД РТ «Конун ва чомеа» («Закон и общество») и газеты погранвойск «Сархадчи» («Пограничник»).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ФЕВРАЛЯ

1936 – Родился историк Искандар Каландаров

ПОГОДЫ НА 6 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 5-10 мороза до 1-6 мороза, днем -1+4, в горах ночью от 5-10 мороза до 11-16 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 1-6 мороза до 7-12 мороза, днем от 1-6 мороза до 0-5 тепла, в предгорьях ночью от 5-10 мороза до 11-16 мороза, днем от 2-7 мороза до -4+1.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность,без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с.Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, местами до 17-22 мороза, днем 4-9 мороза до 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 2-7 мороза до 5-10 мороза, днем повышение от 0-5 мороза до 1-6 тепла, в горах ночью колебание от 5-10 мороза до 11-16 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/c. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 3-5 мороза.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 2-4 мороза.