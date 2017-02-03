АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4-5 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- 4 февраля в Душанбе состоится международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) с участием известных бойцов Таджикистана, Франции, Ирана, Камеруна, Узбекистана и Кыргызстана. Соревнования пройдут в здании Госцирка. Начало турнира - в 15-00

- 4 февраля в Ресурсном Центре «Душанбе Арт Граунд» в рамках показа художественных фильмов из цикла «Мастера Центрально-Азиатского кино», состоится просмотр туркменского фильма «Ангелочек, сделай радость». Начало в 15-00. Вход свободный.

- 5 февраля в здании Госцирка состоится турнир по боевому самбо. Начало в 15-00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ФЕВРАЛЯ

2002 – В Душанбе заработала первая автоматизированная метеорологическая станция

2010 - Еврокомиссия выделила 7 млн. 295 тыс. Евро для снижения уровня воздействия стихийных бедствий в ЦА.

2011 - Эмомали Рахмон издал Указы об объединении нескольких институтов Академии наук республики;

2011 - Президент провел первое заседание Совета по информационным и коммуникационным технологиям;

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ФЕВРАЛЯ

1947 – Опубликован Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР об учреждении почетного звания «Народный певец (гафиз) Таджикской ССР».

2003 - В Хороге официально начало действовать консульство Афганистана

2011 – в худжанской гостинице при невыясненных обстоятельствах скончался Начальник Управления внутренней безопасности МВД Таджикистана полковник милиции Сайдулло Пиров.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ФЕВРАЛЯ

1896 - Родился ученый востоковед, активный участник Таджикской подкомиссии по национально-территориальному размежеванию республик Средней Азии, Нарком здравоохранения Таджикской АССР (до 1928 года) Алексей Михайлович Дьяков.

1916 – Родился поэт-фронтовик Таджикистана Хабиб Юсуфи.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ФЕВРАЛЯ

1939 – Родился доктор философских наук Султон Наврузов

1950 – Родился доктор химических наук Хайдар Сафиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно, местами снег, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 1-6 мороза, в горах ночью 4-9 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, снег, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 мороза, в предгорьях ночью и днем -4-9 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, снег, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 3-8, на перевалах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 1-6 мороза, в горах ночью 5-10 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, снег, ночью временами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 3-5 мороза.

По городу Худжанд – Облачно, ночью небольшой снег, днем без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью и днем 3-5 мороза.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью и днем 3-5 мороза.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 2-4 мороза.

ПОГОДЫ НА 5 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 5-10 мороза до 1-6 мороза, днем 2-7 мороза, в горах ночью от 5-10 мороза до 11-16 мороза, днем 4-9 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 1-6 мороза до 7-12 мороза, днем от 1-6 мороза до 0-5 тепла, в предгорьях ночью от 5-10 мороза до 11-16 мороза, днем от 2-7 мороза до -4+1.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с.Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, местами до 17-22 мороза, днем 4-9 мороза до 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью колебание от 2-7 мороза до 5-10 мороза, днем повышение от 0-5 мороза до 1-6 тепла, в горах ночью колебание от 5-10 мороза до 11-16 мороза, днем 3-8 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью слабый снег , днем без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 5-7 мороза.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 3-5 мороза.

По городу Курган –Тюбе - Переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 мороза.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 2-4 мороза.