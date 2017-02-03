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Кризис – лучшее время, чтобы оптимизировать свои расходы. На чем можно сэкономить семейный бюджет, смотрите в нашей инфографике. Основное правило – вести строгий учет расходов. Сложно, но нужно.
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