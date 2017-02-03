В последние годы актуальна тема многоженства, хотя согласно Конституции страны это запрещено. Вместе с тем растет число традиционных браков – по обряду «никох», когда женщины по той или иной причине становятся вторыми женами. Откуда они берутся, эти вторые? Мы попросили некоторых из них написать свои истории.

«Не надо нас судить»

«Пишет тебе женщина, про которую говорят не очень приятные слова и на которую в нашем обществе косо смотрят. Я – вторая жена! Это так, но я не стыжусь этого. Начну свою исповедь с того, что до того, как стать второй женой, я дважды побывала замужем. И ничего, кроме боли и предательства, я не испытала. Одна радость – ребенок, с которым я осталась, и целый чемодан жизненного опыта. Каждой женщине хочется быть единственной, но что делать, если мужчин всегда не хватает?

Второй женой я живу уже 16 лет и ни разу не пожалела об этом. В каждой семейной жизни есть свои плюсы и минусы, и наша жизнь не исключение. Принято думать, что жизнь у таких, как я, - счастливая, богатая и безоблачная. Но это далеко не так. Мой муж - бывший бизнесмен, в данное время работает водителем и по совместительству грузчиком, но ни за какие деньги я не предам человека, который сделал меня счастливой. Я родила от него дочку, и от моего первого ребенка он не отказался, за что я ему очень благодарна.

Живем мы посменно: день через три, то есть три дня он у первой жены, один день у нас.

Кто-то может подумать: ну что можно за один день дать своей второй семье? Всё! Ведь каждый раз это наш маленький семейный праздник.

Но помимо праздников есть и будни. Бывает, что муж очень нужен рядом, болеет ребенок, но ты не имеешь права звонить ему, когда он дома. Вот так и живем - то весело, то грустно.

Вы, наверное, подумали: «Надоели молодые, красивые, продажные, уводите наших мужей». Но я вам скажу вот что: мне 41 год, не красавица, не модель, у меня три образования, и вешу более 100 кг! У меня артроз и третья степень ожирения. Но если мужчина – ваш, от вас он никуда не уйдет… Многие из нас берут не телом, а умом и пониманием. И не надо нас судить, мы тоже люди и, как все, хотим быть любимыми и желанными, пусть даже таким неправильным способом.

С уважением, вторая жена Ситора».

«Я - бывшая первая»

«Меня выдали замуж рано – в 17 лет, так как семья у нас - традиционная и девочкам не разрешалось после окончания школы учиться дальше. Тем более мы живем в далеком кишлаке. Мой муж Мухаммад - единственный сын в семье. Они жили по соседству с нами, и отец решил, что лучшей партии для меня не найти. Вначале жизнь у нас была счастливой; за 6 лет совместной жизни у нас родилось трое детей, и все девочки. Свекор со свекровью были довольны мной, и на осуждающие возгласы со стороны, что, мол, невестка, рожает только дочерей, не обращали внимания. «Они еще молодые, успеют сына родить», - говорили они.

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Конечно, муж мечтал о наследнике, и поэтому, когда забеременела в четвертый раз, буквально носил меня на руках, исполняя все мои пожелания. Но случилась беда: плод не развивался и сгнил в утробе, и, чтобы сохранить мне жизнь, врачи пошли на крайнюю меру: удалили матку. Вся моя жизнь перевернулась в одночасье: ко мне стали холодно относиться в семье, и я стала все чаще замечать, как родные жалеют моего мужа.

Однажды он попросил собрать все пожитки и переехать вместе с детьми в их городскую квартиру. Я, наивная дура, обрадовалась, что он заботится о моем здоровье, поэтому решил отправить меня подальше от суровой жизни в кишлаке. Он привозил мне и детям продукты, но приезжал все реже, ссылаясь на то, что у него много работы.

Однажды я случайно узнала, что его женили. У меня тогда была дикая истерика, затем скандал, и в результате мы развелись.

Никогда не забуду виноватые глаза свекра, который приехал с нами повидаться перед тем, как уехать в хадж. Он просил у меня прощения и плакал. «Пойми, если бы я не женил сына во второй раз, то наш род на нем бы и закончился. А нам нужен наследник!» - объяснил он. Перед тем как уехать, он взял с сына клятву никогда не бросать меня и заботиться о детях. Так получилось, что свекор умер, совершая паломничество, и был погребен там. А муж, чтобы исполнить его завещание, женился на мне во второй раз…

От второго брака у мужа трое сыновей, и он счастлив. Теперь я, бывшая первая жена, являюсь второй супругой своего мужа. Я не имею права приезжать в родной дом мужа на семейные торжества, так как моей сопернице (не знаю, как ее назвать) это не нравится. И вообще, она очень ревностно относится к нашим отношениям и старается всячески препятствовать каждому приезду мужа к нам. Вот такая грустная история.

С уважением, Мавлюда».

«Выдал замуж свекор»

«Моя история печальна с самого начала. В раннем возрасте я потеряла мать, и отец женился во второй раз. Чтобы мачеха меньше ворчала, всех своих дочек - а нас в семье пятеро девочек - отец повыдавал замуж очень рано. В 16 лет меня увезли далеко, в чужой дом, и в первую брачную ночь я впервые увидела своего суженого. Муж был на пять лет старше меня, и, как только прошел первый месяц нашей совместной жизни, он уехал на заработки в Россию. Я забеременела и в 2010 году родила нашу первую дочь. Когда он через год приехал обратно, то провел всего две недели дома. Он даже толком не успел осознать, что такое отцовство: наша дочка боялась его, и поэтому, всякий раз когда он хотел взять ее на руки, она громко плакала.

Когда муж уезжал, он долго прощался, и как потом оказалось, это была наша последняя встреча. В конце 2012-го его насмерть сбила машина. Когда из России привезли его тело, я лежала в роддоме. Его похоронили без меня, а на следующий день родился наш сын. Так в 18 лет я осталась вдовой с двумя малышами.

Я не жила, а просто существовала. Старалась быть в доме родителей мужа служанкой, чтобы меня и моих детей не попрекали куском хлеба.

Прошло четыре года. Мой свекор решил сам устроить мою судьбу и выдал меня замуж. Он объяснил мне, что по шариату незамужней женщине нельзя находиться долгое время одной. Но самое ужасное, что меня отдали замуж, а детей с собой брать не разрешили…

Первые дни было тяжело, я плакала дни и ночи напролет, потом заболела. Второй муж оказался понимающим человеком: он терпеливо ждал, чтобы зажили мои раны, хотя я знаю, что они никогда не заживут. Сейчас я живу в Душанбе, на съемной квартире. Муж работает в столице, в кишлаке у него первая семья. О моем существовании они не знают, никто не приходит к нам в гости. Единственная радость - это жизнь, которая развивается в моей утробе.

С надеждой на счастье, Бунафша».