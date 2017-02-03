С февраля 2017 года в Узбекистане все виды пенсий будут выдаваться наличными в полном объёме. Соответствующее постановление президент Шавкат Мирзиёев подписал 2 февраля, сообщает агентство «Фергана».

Согласно документу, в горных и отдалённых районах страны заработная плата работникам бюджетных организаций, социальные выплаты и платежи также будут выплачиваться в полном объёме, а стипендии студентам высших учебных заведений - не менее чем на 50 процентов.

Министерству финансов, Пенсионному фонду и почтовым организациям дано жёсткое поручение обеспечить регулярную выплату пенсий не позднее 27 числа соответствующего месяца.

В официальном комментарии к постановлению говорится, что документ принят по итогам критического анализа ситуации в регионах республики по выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий.

В виртуальную приёмную премьер-министра, а затем президента, открывшуюся в конце сентября 2016 года, жители Узбекистана подали свыше 7000 заявлений с жалобами на несвоевременную выплату зарплат, пенсий, пособий и стипендий, необоснованный перевод выплат в безналичную форму на пластиковые карточки, а также недостаточный уровень развития системы платежных терминалов и банковских аппаратов.

Теперь планируется критически пересмотреть сложившиеся в регионах пропорции по выплатам в наличной форме и путем зачисления на пластиковые карточки – с учётом реально созданной инфраструктуры платежных терминалов.

Напомним, в Узбекистане пластиковые карты стали внедрять в начале 90-х годов. В 2004 году правительственное постановление №445 заложило основы для массового выхода пластиковых карт на потребительский рынок, по всей стране стали устанавливать терминалы по приему безналичных платежей.

Население Узбекистана к использованию пластиковых карт буквально принудили, начав переводить на них сначала часть, а затем у многих граждан и всю зарплату или пенсию.

Поскольку не везде можно совершить покупки «пластиковыми» деньгами, людям приходится идти в супермаркеты или искать точки с терминалами для оплаты, цены в которых, как правило, оказываются выше.