Президент США Дональд Трамп намерен добиться того, чтобы в страну могли въезжать только люди, разделяющие американские ценности, сообщает Радио "Свобода".

Выступая 2 февраля на ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне, Трамп сказал, что речь прежде всего идёт о "религиозной и личной свободе", главной угрозой для которых является терроризм.

По словам президента, в американском обществе недопустима дискриминация по религиозному признаку, но при этом граждане страны должны чувствовать себя в полной безопасности.

Трамп также отметил, что в Америке "самая великодушная иммиграционная система в мире" и есть люди, которые стремятся воспользоваться этим для "распространения насилия".

Американский лидер пообещал выстроить систему, которая будет гарантировать США от проникновения тех, кто может навредить стране.