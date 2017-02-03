Спикер нижней палаты таджикского парламента дал совет афганскому дипломату: для достижения мира в Афганистане нужно обеспечить афганский народ работой.

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров убежден, что реализация проектов в сфере промышленности, аграрного и социального секторов в Афганистане, смогут обеспечить народ этой страны постоянной работой. А это может сыграть решающую роль в достижении мира и согласия в этой многострадальной стране. Такое заявление спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики сделал сегодня на встрече с послом Афганистана в Таджикистане Мухаммадгулом Залмаем Юнуси, сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента Мухаммадато Султонов.

«Народу, который занят постоянной работой, получает доход от мирного труда, не до войны», - считает Зухуров.

Посол Афганистана заявил, что его стране необходимо изучить опыт Таджикистана в достижении мира и согласия.

Султонов сообщил, что на встрече было подчеркнуто, что сторонам необходимо скоординировать свои действия в реализации региональных проектов в сферах энергетики, коммуникаций и транспорта.

Стороны сошлись во мнении, что «сегодня настало время в налаживании сотрудничества регионов двух государств, прежде всего, в сферах экономики и торговли».