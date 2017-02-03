Уголовный кодекс Таджикистана будет обновлен. Такое решение принято президентом Эмомали Рахмоном. В новом УК будет смягчено наказание за некоторые преступления.

В Таджикистане создана рабочая группа с целью подготовки проекта новой редакции Уголовного кодекса Таджикистана. В рабочую группу вошли ведущие юристы страны и ученые-правоведы, заявил сегодня старший советник аппарата помощника президента по правовой политике Содик Шоназаров, который присутствовал на пресс-конференции Генпрокуратуры РТ.

«Новый УК Таджикистана по поручению лидера страны будет предусматривать гуманизацию наказаний, декриминализацию некоторых статей действующего УК республики», - сказал он.

Отредактированный и «гуманный» УК РК должен быть подготовлен уже в этом году.

Со дня принятия действующего Уголовного кодекса Таджикистана в 1998 году в него были внесены сотни корректировок.

Так, в марте 2012 года по предложению президента был осуществлен перенос статей 135 и 136 Уголовного кодекса, связанных с понятиями «оскорбление» и «клевета», из уголовного в гражданское законодательство.

Cовсем недавно в Уголовный кодекс Таджикистана были внесены поправки, согласно которым теперь будут судить за публичное оправдание террористической или экстремисткой деятельности. Изменения в кодекс Эмомали Рахмон подписал 14 ноября 2016 года.

За публичное оправдание террористической или экстремисткой деятельности в Таджикистане теперь грозит тюремный срок – от трех до пятнадцати лет.

Теперь статья 179 прим 3 УК РТ звучит как «Публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и (или) публичное оправдание террористической деятельности», статья 307 прим 1 - «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и (или) публичное оправдание экстремизма».

В комментариях к изменениям уточняется, что под понятием публичное оправдание террористической деятельности понимается публичная пропаганда о признании правильности идеологии и практики терроризма, предложения к подражанию и его поддержке.

Под понятием публичное оправдание экстремизма понимается публичная пропаганда о признании правильности идеологии и практики экстремизма, предложения к подражанию и его поддержке.

Между тем, руководство Генпрокуратуры Таджикистана сегодня заявило, что в прошлом году присоединение граждан страны в ряды ИГ снизилось в разы.

«По сравнению с предыдущими годами, в прошлом году примерно в три-четыре раза меньше граждан Таджикистана присоединилось в ряды террористических групп», - отметили в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре заявили, что для возвращения на Родину граждан страны из Сирии и Ирака принимается комплекс мероприятий, «все они по разным каналам отслеживаются».

Отмечалось, что в 2016 году из рядов ИГ в Таджикистан были возвращены 80 граждан, среди которых числятся женщины и дети.

При этом в Генпрокуратуре воздержались называть точное количество граждан страны, воюющих за ИГ, о которых известно таджикским властям.