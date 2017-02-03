Следственное управление МВД Таджикистана прекратило расследование уголовного дела в отношении сына первого вице-премьера Таджикистана Давлатали Саидова – Фаромуза Саидова, который совершил в сентябре прошлого года ДТП в центре Душанбе, повлекшее гибель двух людей, сообщили сегодня журналистам в Генпрокуратуре Таджикистана.

«В заключении следователей МВД, расследовавших уголовное дело в отношении Фаромуза Саидова, отмечается, что ДТП произошло из-за заводской технической неисправности автомашины, которой управлял сын первого вице-премьера: человеческий фактор в совершении ДТП отсутствует», - сообщили в Генпрокуратуре.

На пресс-конференции добавили, что обоснованность закрытия вышеназванного уголовного дела проверяется Генпрокуратурой Таджикистана.

Между тем, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода 20 января на встрече с журналистами не сообщил, что дело было закрыто. Он заявил журналистам, что поручил передать это уголовное дело на изучение в Генпрокуратуру.

Свое решение министр обосновал тем, что результаты нескольких экспертиз противоречат друг другу. При этом, он не стал вдаваться в подробности результатов проведенных экспертиз.

Следствие по данному уголовному делу велось пять месяцев, дважды срок расследования продлевался. Его вело МВД Таджикистана, надзор за его проведением осуществляла Генеральная прокуратура.

Уголовное дело по факту ДТП с участием Фаромуза Саидова было возбуждено по статье 212 ч. 3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности к смерти двух или более лиц) УК РТ.

ДПТ со смертельным исходом произошло в районе столичного зоопарка ночью 10 сентября. В результате аварии погибла пассажирка автомашины Фаромуза Саидова - жительница столицы 25-летняя Хилола Рахимова.

На месте происшествия также скончался сотрудник коммунальных служб города - 30-летний житель района Варзоб Рустам Сатторов. Сам Фаромуз Саидов с травмами был госпитализирован.

По словам матери молодого человека, у родственников погибших не было претензий к Давлатали Саидову и его сыну.

Напомним, летом 2014 года на основании семи экспертиз был оправдан сын бывшего главы Таджикской железной дороги Расул Амонулло. Спустя 9 (!) месяцев после аварии министр внутренних дел Рамазон Рахимзода заявил о том, что «семь различных экспертиз доказали невиновность сына бывшего главы ТЖД Амонулло Хукуматулло в аварии».

В ДТП тогда погибли три человека. Сразу после аварии МВД сообщало, что за рулем был именно сын Амонулло Хукумова. Позже мать Расула была оштрафована за нарушение норм закона страны «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» на сумму 120 сомони.