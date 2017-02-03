В последнее время в денежном обращении Таджикистана отмечаются случаи обнаружения фальшивых денежных знаков достоинством 100 сомони, сообщили «АП» в департаменте денежного обращения и кассовых операций НБТ.

По словам источника, фальшивые купюры изготавливаются за пределами Таджикистана, откуда и ввозятся в республику. В Таджикистане по сравнению с другими странами, до настоящего времени поддельных денег было обнаружено не так много.

"Однако, если своевременно не предотвратить такие явления, не обращая должного внимания на подлинность купюр, количество фальшивых денег может увеличиваться в обращении", - сказал он.

В регуляторе просят при использовании денежных знаков обращать внимание на каждую купюру.

«По возможности нужно проводить все денежные операции только с использованием национальной валюты и при обнаружении сомнительных денежных знаков незамедлительно информировать ближайшие структуры МВД и ГКНБ», - отмечает источник.

Операции с национальной валютой сомони и иностранной валютой, при необходимости, должны проводиться только посредством банков или центров обслуживания при банках. «Банки, в свою очередь, обязаны для определения подлинности банкнот использовать современные технические средства – счетные машины и детекторы», - отметили в департаменте денежного обращения и кассовых операций Нацбанка.

В НБТ рекомендуют каждому человеку при осуществлении операций с использованием денежных купюр знать самые доступные для идентификации отличительные признаки поддельных купюр.

Отличительные признаки поддельных купюр номиналом 100 сомони

- Денежная бумага двухслойная, между слоями размещены некоторые защитные элементы, в том числе защитная нить – прозрачная полиэтиленовая ленточка с надписью «БМТ» между слоями бумаги. Для сходства с бумагой подлинной купюры, бумага поддельной купюры обработана неустановленным химическим составом, благодаря чему она под воздействием ультрафиолетовых лучей не люминесцирует (не дает свечения).

- Водяной знак нанесен трафаретом или нарисован контурно без передачи полутонов и не имеет сходства с изображением основного сюжета купюры (портрета).

- Микротексты нанесены на лицевой и обратной стороне под портретом И. Сомони и над парапетом «Президентского дворца», и на реверсе купюры не просматриваются под лупой.

- Участок в виде квадрата (флуоресценции) в центре лицевой стороны банкноты, а также защитные волокна на купюре под воздействием ультрафиолетовых лучей не люминесцируют (не дают свечение).

- На лицевой стороне в нижней части купюры имеется выпуклая на ощупь метка (восьмиугольники) для людей с ослабленным зрением, на фальшивках она не определяется на ощупь.