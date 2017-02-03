Защитник национальной сборной Таджикистана Давронджон Эргашев подписал новый контракт с казахстанским клубом «Тараз». Об этом сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

28-летний таджикский защитник известен в Казахстане по выступлениям за «Жетысу» и «Тараз». В общей сложности Эргашев провел на уровне премьер-лиги чемпионата Казахстана 72 матча, забив в них 2 мяча (из них в КПЛ-2016 в составе таразцев – 14-1).

Теперь Давронджон Эргашев поиграет за «Тараз» и в первой лиге Казахстана. Трудовое соглашение между игроком и клубом рассчитано до окончания сезона 2017 года.