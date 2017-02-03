Администрация президента США опровергла смягчение санкций против России. Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал изменение одного из ограничений в отношении ФСБ России "уточнением определённых исключений", сообщают американские СМИ.

Ранее министерство финансов США сообщило об отмене изменении в запрете американским гражданам и компаниям вступать в какие-либо коммерческие отношения с ФСБ. В заявлении на сайте ведомства говорится, что теперь разрешается ежегодно тратить по 5 тысяч долларов на приобретение у ФСБ разрешений на ввоз программных продуктов и информационных технологий. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

В конце декабря прошлого года администрация Барака Обамы ввела санкции против нескольких российских ведомств, включая ФСБ, в связи с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в американские выборы при помощи кибератак. В Москве отвергают эти обвинения отвергают.