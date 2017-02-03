АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- Пресс-конференции по итогам 2016 года состоятся в Генеральной прокуратуре (начало в 9-00), в Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Счетной палаты (начало в 09-00), а также в офисе Уполномоченного по правам человека (начало в 11-00).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ФЕВРАЛЯ

1929 - Открытие II Таджикской областной партийной конференции, одобрившей первый пятилетний план развития народного хозяйства республики.

2011 - Поручено возродить городок шахтеров Шураб;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ФЕВРАЛЯ

1918 – Родился народный артист Таджикистана Точихон Султонова

1921 – Родилась заслуженная актриса Таджикистана Оиша Абдулазизова

1940 – Родился доктор экономических наук, экс-премьер-министр Таджикистана Джамшед Каримов

1943 – Родился ученый Абдусами Солиев

1944 – Родился узбекоязычный поэт Таджикистана Шоди Саттор

1949 – Родился режиссер, заслуженный деятель культуры Бахриддин Сайфиддинов

1952 – Родился юрист, государственный деятель Убайдулло Давлатов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Пасмурно, в долинах дождь с переходом в снег, в горных районах снег, местами сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области - Пасмурно, осадки (дождь с переходом в снег), местами очень сильные. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью и днем -2+3.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Пасмурно, снег, ночью местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 2-7 мороза, днем -2+3, по Востоку ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Пасмурно, в долинах дождь с переходом в снег, в горных районах снег, местами очень сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 1-6 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Пасмурно, дождь с переходом в снег, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью и днем 4-6 тепла.

По городу Худжанд – Пасмурно, дождь с переходом в снег, временами сильный. Ветер западный 2-7, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью и днем 2-4 тепла.

По городу Курган-тюбе - Пасмурно, дождь с переходом в снег, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура 5-7 тепла.

По городу Хорог – Пасмурно, снег, ночью временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла.