Иванке Трамп 35 лет, она дочь Дональда Трампа и его первой жены Иваны. Иванка — жена и мать троих детей Джареда Кушнера, одного из ближайших советников Трампа, наследника девелоперской империи. Кроме того, Иванка входит в число немногих людей из окружения президента США, кто поднимает вопросы прав женщин — хотя ее и критикуют за недостаточное понимание вопроса. «Медуза» рассказывает, что нужно знать об Иванке Трамп.

Иванка Трамп родилась в 1981 году в семье Дональда и Иваны Трамп. Иванка — второй ребенок Трампа, она младше первенца Дональда Трампа-младшего на 4 года. Ее часто называют любимицей миллиардера и одним из самых близких людей в его жизни. Дональд Трамп и Иванка близко общаются и созваниваются по несколько раз в день, если вдруг находятся в разных городах. При этом Трамп, говоря об Иванке, часто позволял себе довольно странные заявления — например, говорил, что она «жопастая», хвалил ее грудь и тело, и намекал, что с радостью встречался бы с ней, если бы не возраст и не семейные связи. Дочь признавалась, что такие комментарии и то, как их муссировали в прессе, ей не нравились, но неизменно отмечала, что любит и уважает отца.

Иванка получила хорошее образование: сначала училась в тех же школах, что и Джон и Жаклин Кеннеди, а затем закончила Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и получила степень бакалавра экономики. В юности она дружила с Пэрис Хилтон, которую называла лучшей подружкой, и близко общалась с Челси Клинтон — дочерью Билла и Хиллари. После окончания института Иванка стала топ-менеджером в корпорации отца, как и старшие ее дети — причем, как пишет The New York Times, она занималась крупнейшими сделками и в курсе всех дел семейной бизнес-империи.

Витрина магазина Иванки Трамп в Trump Tower, 17 января 2017 года Фото: Andrew Harnik / AP / Scanpix / LETA

Иванка написала две книги, посвященные тому, как стать успешной женщиной; книги немало критиковали за то, что девушка, «родившая с серебряной ложкой во рту» дает советы людям, которые «едят салат пластиковой вилкой за рабочим столом». По словам Иванки, ее происхождение никак не повлияло на карьерные достижения. В 2009 году Иванка вышла замуж за Джареда Кушнера, наследника девелоперской империи Kushner Conpanies, и приняла религию мужа — иудаизм.

Помимо работы в Trump Corporation у Иванки есть и собственный бизнес — линия одежды и компания, производящая украшения. Последнюю она называла идеальным местом для «женщин, которые работают» (так называется одна из книг Трамп) и отмечала, что ее сотрудницы получают 8 недель оплачиваемого декрета. Компания-подрядчик, производящая одежду под брендом Иванки Трамп, декрет не предоставляет вообще.

Иванка играла одну из важнейших ролей в предвыборной кампании Дональда Трампа и, по сути, занималась той работой, которой обычно занимается первая леди — выступала с речами о борьбе за права женщин и детей, а также оттеняла скандалы с участием отца и называла его настоящим феминистом. «Он с самого детства окружил меня сильными женщинами, которые стали для меня ролевыми моделями. Он десятилетиями нанимал женщин на руководящие посты в Trump», —говорила Иванка.

Она стала соавтором программы Трампа по расширению декретного отпуска (в США нет гарантированного государством декрета), которая противоречит обычной для республиканцев политике минимального вмешательства государства в трудовые отношения. Именно Иванка пыталась погасить скандал с грубыми высказываниями Трампа о женщинах — и называла их неподобающими.

Иванка Трамп с мужем и детьми в Вашингтоне. 20 января 2017 года J. Scott Applewhite / Sipa USA / Scanpix / LETA

Во время предвыборной кампании Иванка ошиблась лишь однажды: в интервью Cosmopolitan в сентябре 2016-го, за два месяца до выборов. В ходе беседы о введении декрета она не смогла внятно объяснить, почему отпуск по уходу за ребенком должен предоставляться только женщинам, в том числе однополым парам — но не мужчинам. Когда ее попросили прокомментировать слова Дональда Трампа 12-летней давности о том, что беременность вредит бизнесу, Иванка стушевалась и вскоре завершила интервью.

После победы Дональда Трампа на выборах Иванка Трамп начала отходить от бизнеса и политических дел — в том числе и во избежание конфликта интересов, ведь ее муж Джаред Кушнер стал одним из ближайших советников президента США и получил официальный пост в Белом доме. Трамп объяснил решение своей дочери желанием сконцентрироваться на воспитании детей. По сути, она превратилась в женщину, которая променяла карьеру на семью, хотя последние годы вела себя как проповедник совсем иного образа жизни. «Ей надо заботиться о детях. Она удачно вышла замуж», — говорил Трамп.

Одновременно с отходом Иванки от политики ухудшались отношения между ее мужем и Трампом, если верить источникам Vanity Fair. Кушнера считают одним из тех людей, кто может уговорить Трампа не поступать излишне радикально, и отмечают его способности как переговорщика: именно он, как пишет Vanity Fair, организовал встречу президента с его идеологическим оппонентом Рупертом Мердоком, а также при каждом удобном случае говорил, что миллиардер на самом деле крайне умеренный человек.

Также Кушнер, по слухам, уговорил президента Мексики встретиться с Трампом — и был «чертовски взбешен», когда Трамп в твиттере заявил, что отказывается от встречи. Как пишет издание, Кушнер очень много работает с Трампом, но, как ортодоксальный еврей, на сутки — с вечер пятницы — воздерживается от работы и контактов с внешним миром. Vanity Fair отмечает, что свой самый жесткий и резонансный антииммиграционный указ Трамп издал вечером в пятницу, 27 января.

За все то время, что Дональд Трамп находится в кресле президента, Иванка, которой СМИ отводили роль человека, способного предостеречь отца от излишне жестких реформ и указов или хотя бы смягчить их последствия, никак не комментировала события в стране.

Утром 29 января, когда в аэропортах США продолжались массовые протесты против антииммиграционного указа, Иванка запостила в инстаграм фотографию с ужина, где она в серебряном платье дизайнера Каролины Херреры позирует вместе с мужем. Многие противники Трампа восприняли публикацию в инстаграме чуть ли не как издевку в ситуации, когда в страну запрещают въезд беженцам. Как пишет Vanity Fair, Иванка Трамп и Кушнер могли просто не знать, какой эффект произвел указ Трампа по всей стране. Иванка никак не отреагировала на волну негодования, но, по слухам, сожалеет о фотографии и хотела бы, чтобы подобное больше не повторилось.